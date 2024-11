Comme chaque semaine, le Sainté Night Club vous a donné rendez-vous ce lundi soir. L'occasion de revenir sur le derby disputé dimanche. Extraits.

Un Derby frustrant

Antoine Chirat (Onze Mondial) : " Je suis très frustré. Il y a un peu de déception, comme tu disais, mais j'avais tellement de craintes et d'appréhension avant ce match – que ça se passe très, très mal pour l’ASSE – que cela a un peu atténué ma peine au coup de sifflet final. J'avais vraiment peur que cela tourne comme contre Nice. Finalement, on ne perd que 1-0, et on a toutes ces occasions en seconde période qui nous permettent d’y croire, qui auraient pu nous permettre de ramener le match nul. Bien sûr, il y a beaucoup de frustration, de déception, mais tout ça est un peu atténué d’une part par une prestation collective plutôt satisfaisante dans l’ensemble et, d’autre part, parce que, comme je l'ai dit, j'avais terriblement peur qu'on prenne une vraie déculottée là-bas."

Non ce n'est pas la Guerre

Joss Randall : "On est loin de certains derbies d'antan, que ce soit en termes d'agressivité ou de langage corporel, avant et après le match. Mais bon, qu'est-ce qu'on attendait d'une équipe composée majoritairement de jeunes joueurs, mercenaires pour la plupart, arrivés cet été ? En fait, aucun d'entre eux n'avait joué un derby auparavant. Ce n'est pas en quatre mois qu'on apprend la culture du derby, soyons clairs. Pour eux, c’était avant tout un match de foot. Donc, je n’avais pas d'attentes démesurées à ce sujet. Ce sont des attentes de supporters. Tout le monde dit que le derby, c’est la guerre. Non, le derby, ce n’est pas la guerre, c'est avant tout un match de football.

Je pense qu’il faudra du temps avant de retrouver cette approche du derby. Même chez les Lyonnais, je ne l'ai pas ressentie. Cette approche-là a disparu, notamment parce que cela fait deux ans qu’il n’y a plus eu de derby, et parce que les joueurs passent. Je suis désolé, mais au coup d’envoi, il n’y avait pas de Stéphanois ayant réellement connu cela, à part Petrot, un peu, dans les équipes de jeunes. Il nous manquait cet aspect-là. Donc, je n’attendais rien de particulier à ce niveau-là. Du coup, je préfère me concentrer sur ce que j’ai vu sur le terrain. Là, je suis très partagé, 50-50 : d’un côté, une vraie déception parce que c’est un derby et que cette défaite fait plus mal qu’une autre, surtout parce que je pense qu’on aurait pu éviter de perdre. C’est ça, pour moi, la déception. D’un autre côté, si on prend un peu de recul et qu’on sort de l’atmosphère du derby, il y a 2 ou 3 éléments sur lesquels on pourra s'appuyer.

Textor employait le terme de zone de guerre pour décrire l'ambiance qu'il voyait autour du stade, pour dire à quel point il est quand même con à bêcher de la flotte."

Un manque de qualité pour l'ASSE

Antoine Chirat (Onze Mondial) : "On y croit tant qu'on reste au contact, tant qu'on reste à 1-0, on peut y croire. Surtout qu'il y a quelques éléments qui nous laissent penser qu'on peut avoir un peu de chance avec nous. Il y a ce poteau de Lacazette, cette grosse occasion ratée par Fofana en première période sur son pied gauche. Il y a aussi ce but refusé pour une main de Mikautadze. À un moment, on se dit : ça va le faire, on va réussir un braquage. Ce match m'a un peu rappelé un derby du passé où Mathieu Debuchy avait égalisé en fin de match. On avait pas mal subi, mais on avait réussi à arracher un match nul qui nous avait fait beaucoup de bien à l’époque. Et là, je me suis dit, c'est peut-être encore un derby où on va aller chercher un point.

Mais malheureusement, il y a trop peu de qualité dans cette équipe. On manque de beaucoup de qualités pour faire de vraies différences et obtenir de véritables occasions. Il n’y a pas eu beaucoup de vraies occasions dans ce match. Et, il faut le dire, pour marquer des buts, il faut des occasions, et nos attaquants ne sont pas assez tueurs. On a vu l'action de Sissoko – on va y revenir, je pense. Avoir une telle opportunité dans un match où les occasions sont si rares… on ne peut pas se permettre de la rater. Quand on voit qu'on est capable de manquer ce genre d'occasions dans ce type de match, on ne peut malheureusement pas espérer mieux."