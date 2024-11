Après la défaite de l'ASSE dans le Derby (0-1), Olivier Dall'Oglio s'est présenté en conférence de presse. Le coach des Verts a été interrogé sur les performances individuelles de ses deux attaquants de pointe, Lucas Stassin et Ibrahim Sissoko.

"Ibrahim Sissoko a fait ce qu'il devait faire"

Olivier Dall'Oglio (coach de l'ASSE) questionné sur les performances de Lucas Stassin et Ibrahim Sissoko : « C’est pareil. Il y en a un qui est un peu plus âgé, l'autre un peu plus jeune. C'est des garçons qui découvrent ce genre d'événements. Après, on peut dire un tel ou un tel. En tout cas, la grosse occasion, ça a été Ibra qui l'a eue. Il a fait ce qu'il devait faire. Après sur le 1 contre 1, le gardien fait un très bel arrêt aussi, il faut le reconnaître. Lucas a usé aussi l'équipe adverse. Après, on peut discuter longtemps sur les uns et les autres. Mais voilà, moi j'ai un groupe. Je pense que j'ai des garçons avec un très bon état d'esprit et qui ont envie d'avancer. Donc j'avance avec eux. »

Le coach de l'ASSE donne des nouvelles de Mickaël Nadé

Sur Mickaël Nadé (défenseur ASSE) : « Je t'en dirai pas plus. Il a ressenti une douleur au genou, parce que son genou s'est bloqué. Mais j'en sais pas plus. S'il y avait eu un remplaçant de plus, on l'aurait fait sortir avant. Il a un peu mal, mais on aura besoin certainement de passer des examens. »

Vivre son premier derby et son effervescence : « Nous l'avons surtout vécu chez nous hier à l'entraînement et ce matin au départ. C'est des choses exceptionnelles à vivre. C'est ce que je disais aux joueurs : c’est quand même un match à part. La preuve, c'est qu'on a joué un dimanche soir, c’est que ça intéresse au-delà de la région. Ça intéresse beaucoup de monde dans le monde du football. Donc c'était une chance de jouer cette ce derby ici. Je l'ai vécu avec intensité, avec bonheur. Et puis de l'avoir joué avec Saint-Etienne, c'est magnifique. »