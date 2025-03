Cette rencontre pourrait être déterminante dans la course au maintien, une lutte qui concerne quatre équipes : l’ASSE, Montpellier, Le Havre et Reims. La semaine dernière, son équipe a évolué sans Pierre Ekwah, forfait de dernière minute en raison d’une alerte au mollet. En son absence, le trio Tardieu-Bouchouari-Moueffek a été aligné, et ce dernier a particulièrement marqué les esprits.

L’entraîneur des Verts, Eirik Horneland, va devoir trancher au milieu de terrain ce week-end contre Le Havre, dans ce qui s’annonce comme le match le plus important de la saison.

Moueffek a marqué des points lors de ASSE-Nice

De retour dans le onze de départ, Aïmen Moueffek a livré une belle prestation lors du match précédent, signant notamment une passe décisive sur le but de Lucas Stassin. Sa générosité dans l’effort et sa qualité technique ont contribué au bon équilibre du milieu de terrain. Un retour remarqué qui pose une question évidente : peut-on se passer de lui après une telle performance ?

Pierre Ekwah, un retour attendu

Quoi qu'il en soit, Pierre Ekwah et Benjamin Bouchouari devraient être titulaires face au Havre. Reste à savoir qui de Flo Tardieu ou d’Aïmen Moueffek complétera le trio au milieu. Tardieu, par son expérience et sa vision du jeu, semble être un élément difficilement contournable. Moueffek, lui, a marqué des points et pourrait prétendre à une place de titulaire après sa belle prestation. L'incertitude demeure donc sur ce dernier poste clé. Le staff stéphanois devra trancher mais avec l'infirmerie qui se vide, Horneland s'offre davantage de possibilités.

Quelle option pour Horneland ?

Horneland devra trancher en fonction du plan de jeu adopté contre Le Havre et des intentions de jeu qu'il aura au stade Océane. Optera-t-il pour l’expérience et la stabilité en titularisant Tardieu ? Ou choisira-t-il de récompenser la performance du joueur formé à l’ASSE en lui maintenant sa confiance ? Un choix difficile mais révélateur d’un effectif qui va pouvoir à nouveau faire jouer la concurrence avec le retour de nombreux blessés, dans une rencontre où chaque détail comptera pour la survie en Ligue 1.