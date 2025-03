Montpellier, lanterne rouge de Ligue 1, se déplace ce samedi à Lille à 19h. Jean-Louis Gasset s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. L'occasion d'annoncer des nouvelles importantes concernant l'effectif et de fixer le cap avant un sprint final décisif pour le maintien. L'entraîneur héraultais a notamment évoqué les retours attendus face à l'ASSE.

Des retours précieux mais des absences aussi

Jean-Louis Gasset a confirmé le retour de Tanguy Coulibaly et d'Othmane Maamma, une bonne nouvelle pour un groupe en quête de solutions. En revanche, Khalil Fayad sera absent pour six semaines, un coup dur pour le MHSC qui devra composer sans lui.

Issiaga Sylla, quant à lui, pourrait revenir la semaine prochaine face à l’ASSE. Jordan Ferri, de son côté, sera suspendu pour cette rencontre cruciale contre les Verts. « On récupère Tanguy Coulibaly et Othmane Maamma. Mais on perd Khalil Fayad pour six semaines. Issiaga Sylla n’est pas loin de revenir. On l'espère pour la semaine prochaine face à l’ASSE », a précisé Gasset.

Une dynamique négative à inverser

Le coach montpelliérain n'a pas caché sa frustration face aux récentes contre-performances de son équipe : « On a cette impression que ça ne tourne jamais dans notre sens. Même lorsqu'on fait tout ce qu'il faut, ça ne bascule pas. » Le MHSC reste sur cinq défaites consécutives et semble incapable de sortir de la spirale négative malgré quelques performances encourageantes.

Gasset insiste sur l'importance de marquer le premier but pour retrouver de la confiance : « On n'arrive pas à être devant au score, alors que ça nous donnerait beaucoup de courage. Il faut continuer et croire en notre destin. »

Le déplacement à Lille s’annonce périlleux face à une équipe en lutte pour l’Europe. Mais pour Gasset, l’essentiel se jouera lors des matchs contre des adversaires directs dans la lutte pour le maintien : « Nous n'avons rien à perdre face à Lille. »

ASSE-MHSC : la première balle de match en Ligue 1

Le rendez-vous est déjà fixé : le match face à l'ASSE sera, selon Gasset, « la première balle de match ». Une rencontre capitale dans la course au maintien, tant pour les Héraultais que pour les Stéphanois. « On va affronter Saint-Étienne, Le Havre, Angers, Reims et là, si on a l'état d'esprit, à un moment ou un autre, ça va tourner », a-t-il souligné.

Le technicien héraultais sait que tout se jouera lors des confrontations directes contre les équipes de bas de tableau. « On se cherche, mais c'est surtout mentalement qu'il va falloir trouver les joueurs qui vont tout donner pour sauver le club », a-t-il ajouté.

Un mercato qui laisse des traces...

Jean-Louis Gasset est également revenu sur le mercato hivernal, qu'il juge particulièrement déstabilisant pour le club. Les départs d'Akror, Tamari et Nordin ont affaibli le MHSC, rendant encore plus compliquée la quête du maintien. « Le mercato a été... mortel pour nous. Ça a duré tout le mois de janvier, le début février. Au final, on a arrangé le problème financier. Maintenant, il nous faut arranger le problème sportif », a-t-il expliqué.

Malgré tout, l’entraîneur héraultais refuse d’abandonner et veut croire à un sursaut d’orgueil : « Si on arrive à le faire dans le sprint, tant mieux. J'ai l'espoir. »

Un calendrier décisif en Ligue 1

Le calendrier de Montpellier s'annonce crucial. Après le déplacement à Lille, les Héraultais enchaîneront contre l'ASSE, Le Havre, Angers et Reims. Des matchs à la portée du MHSC, mais qui exigeront un état d'esprit irréprochable et un mental d'acier.

À 15 points et derniers du classement, les Montpelliérains n'ont plus de joker. Gasset le sait mieux que personne : « Il faut qu'on se prépare pour jouer la vie du club sur 3, 4, 5 matchs contre ces adversaires-là. »

Le sprint final est lancé et Montpellier jouera son avenir en Ligue 1 dans les prochaines semaines.