L’ASSE s’apprête à retrouver le championnat de Ligue 1 ce samedi à 17h, face au Stade de Reims, dans un Geoffroy-Guichard au contexte particulier. Ce match marque également les premiers pas du nouvel entraîneur Eirik Horneland en compétition officielle à la tête des Verts.

Depuis leur reprise de l’entraînement le 29 décembre, les Stéphanois se concentrent sur une mission cruciale : assurer leur maintien dans l’élite. Mais cette nouvelle année démarre sur une note amère, avec un stade privé de l’ambiance de ses célèbres kops, fermés pour sanction après les incidents ayant marqué la défaite contre l’Olympique de Marseille (0-2). Bien que les balcons soient exceptionnellement accessibles, l’atmosphère risque d’être bien moins vibrante qu’à l’accoutumée.

Sur le terrain, les hommes de Luka Elsner, actuellement 10e du classement après 15 journées, se présentent en adversaires solides. Les Stéphanois devront se montrer incisifs dès ce premier rendez-vous, dans un mois de janvier marqué par une série de matchs complexes contre Reims, le PSG, Auxerre et Nantes. Chaque point sera précieux pour éviter une plongée plus profonde dans les bas-fonds du classement.

Un effectif de l'ASSE mais renforcé par des retours

Lors du récent affrontement en Coupe de France face à Marseille, l’ASSE a dû composer avec un effectif largement amoindri, neuf joueurs manquant à l’appel. Pour cette reprise en Ligue 1, plusieurs cadres effectuent cependant leur retour.

Ainsi, Aimen Moueffek, Augustine Boakye et Mickaël Nadé, absents depuis plusieurs semaines pour des raisons médicales, sont désormais à disposition du staff. Léo Pétrot, forfait de dernière minute lors du dernier match, est également réintégré au groupe, tout comme Benjamin Bouchouari, remis d’un coup qui l’avait contraint à quitter prématurément la pelouse.

Cependant, le groupe reste incomplet. Ibrahima Wadji poursuit sa convalescence, tandis qu’Ibrahim Sissoko écope d’une suspension de cinq matchs. À cela s’ajoute l’absence de Yunis Abdelhamid, qui devra purger un match de suspension pour accumulation de cartons jaunes.

Par ailleurs, Yvann Maçon, encore en phase de récupération, n’est pas apte à reprendre la compétition, et Ben Old demeure indisponible alors qu’il suit un protocole de rééducation après une lourde blessure au genou.

Ce match contre Reims s’annonce comme un véritable test pour le nouvel entraîneur et son groupe. Les Verts n’ont plus le droit à l’erreur s’ils souhaitent relancer une dynamique positive et s’offrir un début d’année porteur d’espoir.

Horneland évoque l'effectif

Interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse de ce vendredi, il a répondu : "Ce début de semaine est plutôt positif. Nous avons pu compter sur plusieurs retours, comme ceux de Léo Pétrot, Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek. Mathis Amougou, lui, est forfait pour cette rencontre tout comme Yunis Abdelhamid et Ibrahim Sissoko qui sont suspendus."