Les joueurs arrivent et partent au sein des clubs. Ils sont souvent le reflet d'une société "zapping" en perpétuels changements. Un ancien international de la maison Verte s'offre une destination étonnante pour ce mercato. Il donne un autre sens à la suite de sa carrière.

Un passage en dents de scie à l'ASSE

Miguel Trauco, latéral gauche péruvien, a rejoint l’AS Saint-Étienne en août 2019 en provenance du Flamengo, club brésilien. Arrivé pour renforcer le couloir gauche, il a rapidement été apprécié pour sa qualité technique, ses centres précis, et sa capacité à participer au jeu offensif. Malgré des performances parfois inconstantes et une adaptation au football européen, Trauco a montré son professionnalisme et sa polyvalence, jouant également en milieu de terrain. Son expérience internationale avec le Pérou, finaliste de la Copa América 2019, a apporté un atout supplémentaire aux Verts. Il reste un joueur clé dans la rotation stéphanoise.

Après avoir porté le maillot de l'ASSE à 72 reprises pour 4 buts et 2 passes décisives, il s'en est allé sur une relégation. Après un passage aux États-Unis en MLS puis un retour au Brésil, il rentre dans son pays natal : le Pérou !

Retour au Pérou au mercato

Miguel Trauco semble sur le point de rejoindre l’Alianza Lima, un mouvement qui marque un retour au Pérou pour le latéral gauche après son expérience en Europe et au Brésil. À Lima, il retrouverait Paolo Guerrero, avec qui il a partagé de grands moments à Flamengo et en équipe nationale. Ce transfert renforcerait considérablement les ambitions de l’Alianza en championnat et sur la scène continentale. Cependant, cette nouvelle représente une déception pour l’Universitario (la U), autre grand club péruvien, qui espérait également rapatrier le joueur formé en partie dans ses rangs. Un choix stratégique pour Trauco et une aubaine pour l'Alianza.