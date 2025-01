L'entraîneur Luka Elsner et le gardien rémois Yehvann Diouf étaient en conférence de presse ce jeudi pour y évoquer le match à venir contre l'ASSE. Voici les mots du coach à l'approche de la rencontre.

Les blessés coté rémois : "Nous avons enregistré les retours d'Abdoul Koné. On y va à Tatillon. En tout cas, il s'est réentraîné. Joseph Okumu également. Ce sont des très bonnes nouvelles. Sur les difficultés long terme, on les connaît avec Mohamed Daramy et Reda Khadra. Yaya Fofana à qui, sur la fin de l'année, on a remis une botte, on a décidé de vraiment prendre le temps qu'il se soigne correctement parce qu'on était sur des fluctuations trop importantes. Sur les disponibles ce week-end ? J'ai envie de dire Okumu plus qu'Abdoul Kone. Parce qu'il a une période de convalescence qui a été plus longue, une réathlétisation. Plus longue également, donc il a un petit peu d'avance. Et du coup ? Non, pas du tout, il ne court. Même pas pour l'instant. Maxime Buzy a fait la reprise avec nous. Il est sur des intensités de reprise. Également, mais pas encore disponible pour la compétition."

Les rémois dans le flou

"Son regard sur le changement d'entraîneur ? Il y aura de l'incertitude sur ce qu'ils seront en capacité de changer sur 6 ou 7 jours d'entraînement. Notre objectif c'est celui de nous concentrer. Sur ce que nous sommes capables de faire et d'avoir d'emmener avec nous cette capacité d'adaptation par rapport à ce que l'adversaire mettra en place. Il faut être prêt à peu près à tout et à tous les scénarios, comme des scénarios plus passifs ou au contraire des scénarios extrêmement actifs et qui mettront une forte pression sur le porteur. Nous essayons d'apporter des réponses à tout ça et que les joueurs puissent être prêts à y répondre sur le match. Cette reprise avec la compétition Ligue 1 ne donne pas de mise en route. Dès la première seconde, l'équipe qui sera la plus prête à être en compétition aura un avantage. Et nous souhaitons être cette équipe-là. Quand il y a beaucoup de changements. Comme ils l'ont vécu, la première idée souvent, c'est de resserrer.

"Le nouveau coach a ce charisme et cette volonté de vouloir imprimer sa patte" (Luka Elsner avant ASSE-Reims)"

Une équipe qui défend plus dur, c'est une équipe qui prend les luttes. C'est possible. Après, l'identité du coach, les principes qu'il a appliqués sur les dernières années de sa carrière vont un peu à l'encontre de ça. Mais donc, je pense qu'il a ce charisme et cette volonté de vouloir imprimer sa patte. Donc c'est pour ça que se poser trop de questions par rapport à ça semble, pour moi, se mettre un petit peu dans le brouillard. Et c'est pour ça qu'on essaie de se concentrer sur ce qu'on est capable de faire. Et nous avons une équipe qui est. Capable de répondre à plusieurs scénarios et il faudra juste pouvoir enclencher rapidement notre capacité d'adaptation. L'environnement et le fait qu'il y ait deux tribunes vide. C'est un stade qui bouillonne et qui vibre. Je pense que ça leur a permis d'être relativement performant à domicile. C'est certainement un tout petit désavantage pour eux, mais ça reste un stade qui mettra l'ambiance et l'énergie sera là. À nous de répondre par une concentration sur les actions qui se passent sur le terrain et d'être stimulé aussi par un match à Saint-Etienne qui reste une référence dans l'histoire du football."