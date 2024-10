Ce vendredi, veille de la réception de Lens, Ben Old a été touché à le traitement. Une blessure qui l’a forcé à déclarer forfait pour la rencontre d’hier soir. Olivier Dall’Oglio a été interrogé sur la gravité de la blessure du Néo-Zélandais et ne s’est pas montré rassurant. Le joueur de l’ASSE devra passer des examens en début de semaine.

L’ASSE dominée face à Lens

Ce samedi soir, l’ASSE accueillait Lens dans un Chaudron à guichets fermés. 1500 Lensois étaient également présents pour cette rencontre. Les visiteurs ont rapidement pris les choses en main, maîtrisant totalement la première période. Les Verts étaient étouffés par l’intensité mise par les Sang et Or. Gautier Larsonneur a évité l’ouverture du score à plusieurs reprises, mais il a été battu en raison de sa mauvaise anticipation sur la frappe lointaine de Frankowski. Lens maitrise son sujet et est logiquement récompensé avec cette ouverture du score.

En seconde mi-temps, Saint-Étienne tentera de réagir, en vain. Après leur plus grosse opportunité de la rencontre et leur seul tir cadré, l’ASSE encaisse un second but. Mickaël Nadé manque sa passe pour Pierre Ekwah et offre l'occasion à Labeau-Lascary. L’ancien Lavallois efface Larsonneur et double la mise. Les Sang et Or repartent logiquement avec les 3 points. Les Verts devront se relancer à Angers, samedi prochain.

Inquiétude autour de Ben Old

Ce vendredi en début de soirée, l’ASSE annonçait le forfait de Ben Old. L’international néo-zélandais s’est blessé vendredi matin au centre sportif Robert Herbin. Interrogé sur le cas de son joueur, Olivier Dall’Oglio ne s’est pas montré rassurant.

L’ancien joueur de Wellington aurait subi une torsion du genou suite à un contact, selon des propos retranscrits par Jérémy Marillier. Le club craint que les ligaments soient touchés, ce qui entraînerait une longue absence. Le club stéphanois a annoncé que Ben Old passera des examens en début de semaine.