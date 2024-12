Lancé dans le grand bain cette saison, Mathis Amougou (18 ans) a rapidement impressionné pour ses débuts en Ligue 1. Il est ensuite rentré dans le rang avec des prestations moins abouties. De quoi perdre sa place de titulaire au milieu de terrain. Les négociations autour de sa prolongation traîne et n'aideraient pas.

L'AS Saint-Étienne vit une saison de Ligue 1 placée sous le signe de l'incertitude. Classés à une précaire 16ᵉ place, les Verts sont en lutte pour leur maintien dans l'élite. Après un été marqué par un renouvellement de l'effectif et l'arrivée de jeunes joueurs comme Ben Old, Augustine Boakye ou encore Igor Miladinovic, le club misait sur la jeunesse pour redresser la barre. Cependant, les résultats tardent à suivre, et les choix stratégiques des nouveaux dirigeants de Kilmer Sports Ventures suscitent déjà de nombreux débats.

Dans ce contexte, les performances individuelles attirent l'attention, notamment celles des jeunes formés au club. Parmi eux, Mathis Amougou, jeune milieu de terrain au potentiel indéniable, était attendu comme une des révélations de la saison après ses débuts en Ligue 1.

Amougou lancé à l'ASSE

À 18 ans, Mathis Amougou a déjà vécu plusieurs étapes importantes dans sa carrière. Passé professionnel en avril 2023, il a rapidement prolongé son contrat jusqu’en 2026. Lorsque l’été dernier, l’idée d’un prêt en Ligue 2 était évoquée, Olivier Dall'Oglio s’était opposé à cette option, convaincu du rôle que le jeune joueur pouvait jouer dans l’équipe première.

Et Amougou a répondu présent. Titulaire lors des quatre premières journées de Ligue 1, il a impressionné par sa capacité à jouer vers l'avant. Des performances qui ont attiré l’attention du Bayer Leverkusen qui le surveille depuis des mois. Selon L'Equipe, le club allemand était prêt à débourser près de 10 millions d’euros pour s’attacher ses services, mais les dirigeants stéphanois ont fermé la porte à un transfert. Les dirigeants croient au potentiel d'Amougou et ne souhaitent pas vendre les joyaux de la couronne avant que celui-ci ait explosé dans le Forez.

Un coup de mou pour Amougou

Malheureusement, depuis ces débuts prometteurs, la situation s’est compliquée pour Mathis Amougou. Ses performances ont progressivement baissé, et il a perdu sa place de titulaire. Cela fait maintenant sept matches qu’il débute sur le banc, une situation moins simple pour ce jeune joueur.

À en croire les informations de l'Équipe, ce coup de moins bien pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs. Outre la pression inhérente à ses récentes performances, les discussions autour de sa prolongation de contrat pourraient peser.

Une prolongation compliquée

Les dirigeants stéphanois souhaitent sécuriser l’avenir de leur jeune pépite en lui proposant une prolongation de contrat jusqu’en 2029. Dans cette optique, le club est allé jusqu'à tripler son salaire, actuellement estimé entre 12 000 et 15 000 euros brut mensuels, et à inclure des primes attractives. Cependant, Mathis Amougou hésite à en croire L'Équipe.

Le joueur, conscient de son potentiel et des intérêts de clubs prestigieux, préfère une prolongation plus courte, de deux ans seulement. Les négociations vont se poursuivre dans les semaines à venir.