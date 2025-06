Comme chaque été, les clubs passent devant le gendarme financier du football français pour présenter leur bilan financier. L’ASSE n’échappe pas à la règle et vient de passer devant la DNCG. Le verdict a été communiqué.

Alors que la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a debuté le mardi 27 mai 2025 ses auditions des clubs professionnels, son président Jean-Marc Mickeler a alerté sur une situation économique critique. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 affichent un déficit d’exploitation colossal, hors ventes de joueurs. Un écart qui illustre une gestion structurellement déséquilibrée, aux conséquences potentiellement lourdes pour le football français.

Ce gouffre financier ne s’explique pas uniquement par la baisse des droits télévisés. Mickeler pointe une dérive remontant à 2018, lorsque les clubs ont commencé à construire leurs budgets sur des recettes espérées du contrat Mediapro, finalement avorté. Cette erreur stratégique a déclenché un cercle vicieux : budgets surestimés, recrutements coûteux, et dépendance croissante aux ventes de joueurs pour rester à flot.

Des craintes pour certains clubs

Face à ce constat, la DNCG promet une fermeté sans précédent. Les clubs les plus fragiles sont ceux éloignés des compétitions européennes et sans soutien financier solide. Des sanctions allant jusqu’à la rétrogradation administrative ne sont pas exclues. Mickeler a annoncé qu’il n’y aurait aucune indulgence cet été.

Toutefois, il a écarté l’idée d’un effondrement généralisé. La Ligue 1 continuera à fonctionner normalement, avec un nombre suffisant de clubs. Certains comme Reims, Nantes, Angers ou Lyon pourraient néanmoins être touchés, si aucune solution financière durable n’est trouvée.

Malgré la gravité de la situation, Mickeler entrevoit une possibilité de redressement. L’intérêt du public reste fort, les stades sont remplis et les performances des clubs français en Europe sont encourageantes. Ce contexte favorable pourrait servir de levier, à condition que les clubs s’engagent sur une voie plus vertueuse.

Il appelle donc à une refonte des modèles économiques : réduction des budgets, priorité à la formation et abandon des dépenses excessives. Des clubs comme l’AS Saint-Étienne, historiquement axés sur la formation, pourraient en tirer parti s’ils allient discipline budgétaire et ambition sportive. Un nouveau cycle s’ouvre, fondé sur responsabilité et durabilité. Le football français doit désormais se réinventer pour survivre.

Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2025-2026, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la DNCG :