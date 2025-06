Deux ans après avoir relancé sa carrière au Portugal, Eliaquim Mangala quitte Estoril. L’ancien défenseur central des Verts, passé par Manchester City et Porto, est désormais libre. Il envisage un nouveau défi, à 34 ans. Retour sur le parcours d’un joueur aussi discret que prestigieux.

C’est sur les réseaux sociaux qu’Eliaquim Mangala a annoncé la fin de son aventure avec Estoril : « Deux saisons qui resteront à jamais gravées dans mon cœur. Émotions fortes, défis, victoires, défaites, sourires, douleurs, dépassement de soi… »

Arrivé en août 2023 au Portugal, l’ancien international français avait trouvé là un cadre idéal pour relancer sa carrière, après une année blanche et un dernier passage à Saint-Étienne. S’il a été capitaine à plusieurs reprises, Mangala a surtout été freiné par les pépins physiques. Il n'a disputé que 31 matchs en deux saisons, dont seulement 9 cette année pour 419 minutes de jeu. « J’ai reçu gentillesse, respect et confiance. Et ça vaut plus que tout. Maintenant, il est l’heure de voguer vers de nouveaux défis », a conclu le joueur, laissant clairement entendre qu’il n’envisage pas encore la retraite.

L’ASSE, une parenthèse marquante pour Mangala

C’est dans le Forez qu’Eliaquim Mangala avait brièvement rebondi, en janvier 2022, après sa fin d’aventure à Valence. En s’engageant avec l’AS Saint-Étienne, le défenseur formé au Standard de Liège avait rapidement imposé sa solidité et son expérience dans une défense en crise.

Il restera d’ailleurs comme l’un des rares motifs de satisfaction de la triste saison 2021-2022, conclue par la relégation des Verts. Son but face à Reims, le 14 mai 2022, avait même laissé espérer un miracle de fin de saison. Non conservé par le club, Mangala n’avait pas joué pendant plusieurs mois avant de signer à Estoril, en août 2023.

Un parcours XXL : Standard, Porto, City, les Bleus…

Avant son passage à l’ASSE, Eliaquim Mangala affichait un CV exceptionnel. Formé en Belgique, il avait explosé au Standard de Liège avant de s’imposer au FC Porto. Là-bas, il a remporté plusieurs titres nationaux et brillé sur la scène européenne.

En 2014, il devient l’un des défenseurs les plus chers de l’histoire, transféré pour près de 50 millions d’euros à Manchester City. Malgré un passage en dents de scie en Angleterre (City, Everton), puis en Espagne (Valence), il reste un joueur de haut niveau. Il a été international français à 8 reprises, participant à la Coupe du monde 2014 et à l’Euro 2016.

Et maintenant ?

Libre de tout contrat à 34 ans, Mangala ne veut pas raccrocher tout de suite. Son tweet laisse entrevoir une volonté de prolonger sa carrière encore un peu. Un dernier challenge pourrait se présenter dans les prochaines semaines.