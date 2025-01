L'ASSE a été rachetée par le groupe Kilmer Sports Ventures en juin 2024. Après une phase d’observation de six mois, les nouveaux dirigeants entament une vague d’ajustements qui se prolongera dans les semaines à venir.

Le 3 juin 2024, l'ASSE a été rachetée par le groupe Kilmer Sports Ventures. Larry Tannenbaum a placé toute sa confiance en Ivan Gazidis pour mener le redressement du club. Ce dernier est accompagné de ses deux hommes de confiance : Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld.

Avant même l’officialisation de la vente de l'ASSE, Ivan Gazidis a tenu à rassurer les salariés du club, assurant qu’aucun licenciement n’aurait lieu. Ce discours rassurant et ambitieux a séduit en interne, à commencer par le CSE de l’ASSE, qui a rapidement été conquis par l’ancien dirigeant du Milan AC.

Chose promise, chose due ? Pour l’instant, en tout cas, aucune révolution n’a été opérée dans les premiers mois. L’objectif a été de renforcer l’effectif en recrutant des joueurs d’avenir, dans le but de gonfler les actifs d’un club en difficulté financière.

KSV passe la seconde à l'ASSE

Les mois passent, mais les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Cependant, l’objectif reste globalement atteint : les Verts sont dans les temps de passage pour assurer le maintien. Néanmoins, Olivier Dall'Oglio a été remercié. On lui reprochait un jeu peu attractif et un manque de progression des joueurs sous sa direction. Une première décision forte pour Gazidis et ses collaborateurs.

Dans la foulée, une autre décision importante a été prise : Eirik Horneland, l’entraîneur norvégien de 49 ans, a été nommé à la tête de l’équipe. Il bénéficie de toute la confiance des dirigeants de KSV, qui n’hésitent pas à se montrer plus présents dans les médias. Leur discours rassurant contraste avec celui d’Olivier Dall'Oglio, souvent perçu comme isolé face aux critiques.

Les problèmes médicaux dans le viseur

KSV poursuit ses ajustements avec un nouvel objectif pour le club : améliorer l’aspect physique. Le bilan des blessures est préoccupant, avec des absences fréquentes de plusieurs joueurs : Anthony Briançon, Mickaël Nadé, Pierre Cornud, Yvann Maçon, Thomas Monconduit, Cheik Fall, Ben Old, Mathieu Cafaro, Mathis Amougou, Aïmen Moueffek, Augustine Boakye, Ayman Aiki et Ibrahima Wadji ont tous raté plusieurs rencontres en raison de blessures. Bien que ce constat soit commun à d’autres clubs, le bilan des blessures à l’ASSE est jugé trop lourd par les dirigeants.

Que ce soit au niveau de la préparation physique ou du staff médical, des changements sont envisagés. Les joueurs ont été informés qu’il y aurait des ajustements dans ces domaines dans les semaines à venir. Il reste à savoir qui pourrait être touché par ces changements.

Une chose est certaine : après une première phase d’observation, nous entamons maintenant une seconde phase d’ajustements où la patte KSV – Gazidis sera bien plus concrète. Ces changements pourraient se prolonger dès l’été prochain et concerner d’autres aspects du club. À suivre…