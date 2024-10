Un match important attendait les joueurs de l'ASSE ce samedi contre Auxerre. Les Verts ont parfaitement réussi leur mission en s'imposant sur le score de 3-1 contre les bourguignons. Dans sa chronique d'après match pour Le Progrès, Patrick Guillou revient sur le succès des stéphanois.

Un Chaudron bouillant a porté l'ASSE

Dans un Geoffroy-Guichard bouillant, les stéphanois ont été au rendez-vous. Les derniers matchs ne prédisaient pourtant pas forcément un tel match de l'ASSE. Cette semaine a été marquée par une triste nouvelle. Michel Blanc nous a quittés. Patrick Guillou a tenu à lui rendre hommage pour commencer sa chronique. "Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est : oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce ! On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Pour honorer la mémoire de Michel Blanc, les Verts ont enfin conclu…. Et par trois fois ! "

Et oui, ces Verts-là ont foncé, puis marqué. Portés par un peuple en délire, Zuriko Davitashvili et ses coéquipiers ont été à la hauteur de l'évènement. " Le temps d’un week-end, les prospects des « Data Boys » se sont métamorphosés. Dans un Chaudron bouillant, on a retrouvé un pays merveilleux. Tous ceux qui aiment les Verts y vivent heureux. "

Une victoire importante contre Auxerre

Malgré le début de saison plutôt difficile de l'ASSE, Davitashvili s'illustre dans les statitiques. Bien aidé par son triplé de samedi c'est vrai. Mais, pour autant, l'ailier de l'ASSE a paru particulièrement à l'aise lorsqu'il est titularisé sur le côté gauche de l'attaque. " Davitashvilli a fait étalage de son talent. Performance remarquable pour sortir l’ASSE de l’incertitude sportive. Joyau brut, une rencontre éclaboussée par sa dextérité. [...] Sa technique de finition devant le but, sa confiance en soi et ses prises de décisions ont su faire la différence dans les moments clés. "

Mais, il ne faut pas crier victoire trop vite. "Step by Step" comme l'a annoncé le président Ivan Gazidis lors de son arrivée dans le Forez. Les stéphanois ont battu une équipe qui comme eux évoluait en seconde division il y a quelques mois. " Les Verts ont battu le champion de Ligue 2. Surtout ne pas croire trop vite être arrivés à bon port. Face aux Bourguignons, l’efficacité et les faits de match ont été globalement hyper favorables à la bande d’Abdelhamid. "