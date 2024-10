L'émission des supporters des Verts, diffusée tous les lundis soirs en direct et disponible dans la foulée sur les différentes plateformes de podcasts, vous invite, vous supporters de l'ASSE, à intervenir dans l'émission. Et ce dès lundi prochain, 21 heures.

Les supporters de l'ASSE ont la parole !

L'émission des supporters des Verts, par les supporters des Verts. Voilà en quelque sorte le mantra de cette émission qui a débuté sa 5ème saison. Produite par Peuple-Vert.fr, l'émission réunie une équipe de chroniqueurs et présentateurs d'horizons différents : journalistes, anciens joueurs, streamers, supporters, tous guidés par la même passion pour l'AS Saint-Étienne.

L'équipe actuelle de l'émission : Keuhn, Kévin, Hugo, Gabriel, Karl, Antoine Chirat, Joss Randall, Hervé, Pierre, Patrick Guillou, Nolan Roux, Jessy Moulin, Adrien Ponsard, Sylvain, Martin Mosnier et Alex.

Chaque semaine, pendant une heure, un animateur et trois chroniqueurs reviennent sur le match du week-end, debriefent l'actualité stéphanoise et se projettent sur le match suivant.

L'équipe de l'émission a décidé de revenir à ses origines en ouvrant son émission aux supporters des Verts, mais dans un format différent : une réaction sur un sujet en particulier ? Un avis tranché à propos d'une prestation, d'un choix tactique ? Un cri du coeur ? Un désaccord avec un chroniqueur ? Si vous souhaitez intervenir dans l'émission et débattre avec nos chroniqueurs, c'est donc à nouveau possible.

Comment faire ? Envoyer un message au compte X du Sainté Night club (@SainteNightClub), à Karl (@EKarluso) ou à Gabriel (@PondardG). Ils vous expliqueront le fonctionnement précis de l'émission, le processus technique et organiseront votre passage. Alors n'hésitez plus et sautez le pas.