Le Stade de Reims traverse une période noire en Ligue 1. Sans victoire depuis le 10 novembre, le club champenois s’enlise et voit ses ambitions européennes s’effondrer. Luka Elsner, arrivé avec de grandes ambitions, a été remercié, remplacé par Samba Diawara, dont l’avenir semble déjà incertain.

Une spirale négative inquiétante en Ligue 1

Après un début de saison prometteur, le Stade de Reims s’est progressivement effondré. Défaits à domicile par Angers (0-1) dimanche dernier, les Rémois affichent un visage méconnaissable. Les résultats ne suivent plus, et les prestations inquiètent. Samba Diawara, nommé entraîneur en remplacement de Luka Elsner, n’a pas trouvé la solution. Son discours après la dernière défaite traduit une impuissance alarmante :

"«Le talent est présent, je ne pense pas qu’il ait disparu en quelques mois. La seule différence, c’est qu’on formait une équipe qui n’existe plus. C’est malheureux à dire, mais c’est un constat. Quand on regarde le Stade de Reims jouer, on ne voit pas une équipe. Si j’avais les solutions, je vous les donnerais. Pour pouvoir gagner des matchs, ça ne peut pas se faire seul, ça doit se faire collectivement. Et ce collectif-là n’existe pas.»

Un club en difficulté économique

Au-delà des résultats sportifs, le Stade de Reims doit aussi composer avec des difficultés financières qui compliquent toute prise de décision. La direction a choisi d’accorder sa confiance à un staff interne pour se sauver en Ligue 1. Samba Diawara a été confirmé sur le "très long terme", selon Mathieu Lacour, directeur général du club. Il sera épaulé par Franck Chalençon. « Ce n’est pas un intérim, ce n’est pas ‘on va jusqu’à la fin de saison et on voit’, c’est sur le très long terme » selon Mathieu Lacour.

Un calendrier infernal en février

Les prochains jours s’annoncent décisifs pour Reims. Avec trois matchs en une semaine face à Rennes, Angers (en Coupe de France) et Monaco, les Rémois jouent une partie de leur avenir. Une réaction rapide est impérative sous peine de sombrer dans une crise encore plus profonde.

