Après une soirée difficile à Reims (défaite 2-0), Zoumana Camara avait surpris en évoquant une forme d’iniquité en faveur de l’ASSE. BeIN lui a rapidement répondu et assume sa stratégie pour la diffusion de la Ligue 2.

L’ancien défenseur de l’AS Saint—Etienne, aujourd’hui entraîneur du MHSC a fait une déclaration remarquée en conférence de presse ce lundi.

Ligue 2 : Camara conteste les programmations

Zoumana Camara (entraîneur de MHSC) : « On arrive mardi à Montpellier. C'est un long déplacement pour nous. On joue le lundi. J'en profite pour dire que j'aimerais que de temps en temps, il y ait une certaine équité et que ça ne soit pas toujours la même équipe qui joue le samedi à 20 heures (l'ASSE). Qu'il y ait une visibilité, que ça donne de l'audimat, je l'entends, je le comprends, mais ça serait bien que ça ne soit pas toujours les autres qui doivent combler, jouer autour. Voilà la parenthèse. En disant ça, je ne me cache derrière rien du tout, ça ne change pas le résultat, mais c'est un fait. »

BeIN Sports assume sa préférence pour l’ASSE

La chaîne qataris n’aura pas trainé pour répondre au coach montpelliérain.

Florent Houzot, le directeur de la rédaction :« Cela fait partie de la liberté du diffuseur. Dans une case très concurrentielle comme celle du samedi soir, nous devons mettre la meilleure affiche. Et les plus fortes audiences se font avec Saint-Étienne, un club historique, très populaire, avec un stade plein lorsqu'il joue à domicile. Moi, je ne me permets pas de commenter des stratégies ou des compositions d'équipe. Je serais en faute professionnelle si je ne mettais pas tous les samedis soir l'ASSE sur notre chaîne. »

Une réponse sèche et destination de Papus Camara qui se voit renvoyer dans les cordes de près sa sortie. BeIN ne se cache pas et assume favoriser la diffusion des rencontres de l’ASSE.

Le collège de Ligue 2 ne bougera pas

Questionné sur le sujet Bernard Joannin, le président d'Amiens et du collège de Ligue 2 a répondu sans détour : « Je respecte la position de Zoumana, mais ni la Ligue, ni le collège de L2 n'ont la possibilité d'intervenir dans ce domaine, c'est le choix du diffuseur, beIN, qui est un partenaire de grande qualité pour notre Ligue 2. Pour la notoriété de Saint-Étienne et pour ses supporters, le samedi est intéressant ».

Grenoble comprend. BeIN poursuit

Ce qu’appuie Max Marty, le DG de Grenoble, qui estime que l’ASSE a gagné sa notoriété « à la régulière par le passé ».

De quoi refermer le dossier. Durablement ? Rien n’est moins sûr. L’omni-présence de l’ASSE en prime le samedi soir ne plait pas à tout le monde. Reste à voir si Zoumana Camara réagira de nouveau dans les jours à venir. À suivre.

Une chose est certaine, BeIN ne compte pas changer son fusil d’épaule. La programmation de la 20eme journée officialisée ce jour en témoigne. L’ASSE ira défier le stade de Reims le … samedi 24 janvier à 20 heures.

Source : L’Equipe