L’ASSE se déplaçait à Nantes après sa déroute en terres niçoises (0-8). L’occasion de se remettre la tête à l’endroit après un cauchemar terrible. Voici à l’issue de la rencontre, les différentes réactions des différents acteurs.

Léo Pétrot (ASSE) : « C’est très important avec ce qui s’est passé toute cette semaine, ainsi que la semaine dernière forcément. On prend un bon point, d’autant plus quand on est menés 2-0. Ici, on réussit à revenir au score. On sait que la fin du match a été difficile, notamment lors des 30 dernières minutes et du dernier quart d’heure où on a beaucoup souffert. Ce sont des valeurs dont on a besoin à Saint-Étienne. Il faut s’accrocher, ne jamais rien lâcher, et on a réussi à revenir, à prendre un point. C’est une très belle réaction, je pense, par rapport à la semaine dernière, même si on sait qu’il reste encore beaucoup à faire pour s’améliorer. On s’est accrochés, même en étant menés 2-0. On aurait pu baisser la tête, mais on a réussi à mettre ce premier but qui, je pense, a semé le doute chez les Nantais et nous a permis de revenir dans le match. Ensuite, on a eu une belle réaction pour égaliser. »

Nicolas Cozza (FC Nantes) : « J’ai envie de dire qu’on avait le match en main et qu’on s’est saboté. On n’a malheureusement pas appris de nos erreurs de la semaine dernière, et on est encore retombés dans les mêmes travers, en plus devant nos supporters à la Beaujoire. Il va falloir vite relever la tête, apprendre et aller gagner la semaine prochaine. C’est ce but qui nous a fait mal. Je pense qu’à partir du moment où on l’a encaissé, on a commencé à reculer et à arrêter de jouer au football, et c’est ce qui nous a fait défaut. L’arbitre ? Je ne sais pas, à chaud comme ça, je ne peux pas répondre. On ne peut pas blâmer l’arbitre à chaque fois qu’il y a des erreurs. C’est comme ça, c’est le football. »

Ibrahim Sissoko (ASSE) : « Je pense que c’est un bon point. Après la grosse gifle de la semaine dernière, on avait à cœur de réaliser un match solide, et je pense que c’est ce qu’on a accompli cet après-midi. Je pense que c’est une arme qu’il faut conserver. Dans un match comme celui-ci, il faut montrer du caractère. Il ne faut pas lâcher, il faut avoir de l’ambition. On sait que tous les matchs de Ligue 1 seront compliqués. La saison est très longue, et chaque point va compter. Le premier but ? J’essaie juste de la dévier légèrement. Je vois que le gardien n’a pas réagi… C’est pas mal.

Le penalty ? Moi, je ne vois pas l’action au départ, mais quand je me rapproche, je vois qu’il y a du sang. Je me dis que quand il y a du sang, c’est mauvais signe. Après avoir visionné les images, l’arbitre a accordé le penalty.

Si je devais le tirer ? Non, dès le début, on sait qui sont les tireurs désignés, et le tireur a pris la balle tout simplement. Je me suis aussi dit que s’il est bien tiré, il ne pourra pas l’arrêter. J’ai choisi un côté et frappé fort. Je pense que tout au long de la saison, les supporters seront notre douzième homme. Autant les avoir avec nous que contre nous. Surtout, après la gifle de la semaine dernière, on avait besoin, entre guillemets, de se faire pardonner. Donc c’était normal d’aller célébrer avec eux. Je pense que ça a fait plaisir à beaucoup de monde, et qu’on a essayé de leur rendre sur le terrain. »