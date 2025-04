À l'occasion du 180ᵉ Sainté Night Club, Patrick Guillou (BeIN Sport) et Martin Mosnier (Europort) sont revenus sur la dernière prestation de l'ASSE défit à Strasbourg. Extraits.

Patrick Guillou : “Dans ma chronique dans le Progrès, j’ai appuyé sur le fait que le mérite du coach, c'est d'essayer de se sauver par le jeu qui est très ambitieux et très moderne. Vu le calendrier, je pense qu'on va se maintenir, et avec la possibilité même de se maintenir sans passer par les barrages.

Si Cardona avait marqué, on aurait pu gérer le match différemment. Mais ça, c'est du football fiction. Le constat est quand même que si les attaquants de Strasbourg avaient été moins gauches, on aurait eu probablement un écart de but plus conséquent.

Je reste persuadé que ce qui a été mis en place, de jouer haut, d'aller presser, d'être présent dans le contre-effort, d'essayer de harceler constamment Strasbourg, de jouer dans sa moitié de terrain, c’est quelque chose de louable. Quand tu as un jeu aussi ambitieux, il faut que tes défenseurs soient bétons…”

Une défense de l'ASSE qui inquiète

Martin Mosnier (Eurosport) : “On peut regarder les statistiques, etc. Mais c'est encore un match où tu prends trois buts. Il y a eu trop de matchs comme ça de l’ASSE. C'est une saison à 71 buts encaissés en 31 matchs. C'est ambitieux, effectivement, que tu te régales un peu plus devant les matchs de Saint-Étienne aujourd'hui. Mais tu prends encore trois buts à l'extérieur. Donc tant que tu n'as pas réglé ce truc-là, c'est compliqué d'avoir des ambitions de maintien, c'est compliqué de ramener des points tout simplement. Tu es encore une équipe beaucoup trop fragile. Les équipes aussi fragiles historiquement en Ligue 1, une équipe qui prend 71 buts en 31 matchs, elle ne se maintient pas.

Il y a eu plein de bonnes choses, c'est sûr. Évidemment que Sainte-Etienne aurait pu ramener un point du nul si Cardona en avait mis une ou deux. Mais le constat est terrible. Tu prends trois buts. Qu'est-ce que tu veux ramener de quelque chose de Strasbourg à partir du moment où tu en prends trois ? C'est trop compliqué, c'est trop dur. Les obstacles sont trop hauts cette saison pour Sainte-Etienne. Et même si ça se passe bien dans le jeu, il y a trop de carences défensives.”