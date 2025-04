L'ASSE reçoit Monaco ce samedi à 21h05. A trois journées de la fin, les Verts sont relégables. Il reste encore deux matchs à Geoffroy-Guichard, les Verts pourront une nouvelle fois compter sur leurs supporters. A l'occasion de cette rencontre comptant pour la 32 ème journée de Ligue 1, les Magic Fans appellent le Peuple Vert à se vêtir de Vert !

Battu à Strasbourg (3-1), l'ASSE conserve encore toutes ses chances de rester en Ligue 1. Avec seulement un point de retard sur Le Havre et trois sur Angers, la lutte pour le maintien est plus intense que jamais. Le déplacement à la Meinau n’a pas entamé la détermination des Verts. Au contraire, il reste 9 points à distribuer, et jouer à domicile pourrait bien être l’atout décisif dans cette fin de saison.

Venez en Vert pour faire vibrer Geoffroy-Guichard !

Contre l’OL, la ferveur des supporters avait transcendé les Verts, offrant une victoire mémorable (2-1) dans un Chaudron incandescent. C’est cette ambiance électrique que les Magic Fans veulent retrouver dimanche contre Monaco. L’appel est clair : tous habillés en Vert. Plus que jamais, l’union sacrée entre les joueurs et leurs supporters sera la clé pour décrocher une victoire capitale. Dans ce sprint final, chaque détail compte, chaque encouragement peut faire basculer une rencontre.

Une course pour le maintien encore ouverte

À trois journées de la fin, la situation reste tendue. Le Havre, premier non-relégable, possède un point d'avance et une meilleure différence de buts (-31 contre -37 pour l'ASSE). Juste au-dessus, Angers semble également prenable. Avec trois matchs à jouer, tout est encore possible, à condition de ne rien lâcher. Les Verts auront besoin d’une atmosphère digne des plus grandes soirées stéphanoises pour battre Monaco. Comme à son habitude, le Chaudron répondra bien sûr présent, nous n'en doutons pas

Rien n'est encore perdu pour l'ASSE

L’heure est à la mobilisation générale. Porter le Vert, ce dimanche, ce n'est pas seulement une question d'apparence : c'est une déclaration d'amour et de soutien inconditionnel à notre club. C’est montrer que, dans la difficulté, la famille verte reste debout, fière et déterminée. Alors tous à Geoffroy-Guichard, tous en Vert, pour pousser nos Verts vers une victoire qui pourrait tout changer.