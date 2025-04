Ce samedi, l’ASSE a connu sa 18ème défaite de la saison en Ligue 1. Si les Verts auraient pu espérer mieux offensivement, Strasbourg a su exploiter les failles défensives stéphanoises pour s’imposer. Zuriko Davitashvili a inscrit l’unique but stéphanois de la rencontre après plusieurs semaines de disette.

Il ne reste que 3 journées à Saint-Etienne pour espérer quitter la 17ème place et aller chercher a minima une place de barragiste. Les hommes d’Eirik Horneland joueront 2 de leurs 3 dernières rencontres a domicile. Un avantage quand on connaît la capacité de Geoffroy Guichard à pousser cette équipe à se transcender.

Un gros début de saison pour Davitashvili

Zuriko Davitashvili avait démarré fort avec les Verts. Les stéphanois ont mis 4 journées à inscrire leur premier but cette saison. Le géorgien avait alors offert une superbe passe décisive à Mathieu Cafaro lors du 1er succès des Verts face à Lille. Il avait ensuite été impliqué sur le 1er but d’Ibrahim Sissoko à Nantes (2-2).

En octobre, l’ancien bordelais avait porté l’ASSE. Face à Auxerre lors de la 7ème journée, Zuriko Davitashvili avait inscrit un triple, permettant aux Verts de s’imposer 3-1. 3 semaines plus tard, il avait inscrit les 2 buts stéphanois lors de la défaite 4-2 à Angers. Le géorgien avait alors inscrit tous les buts de l’ASSE en octobre. Une performance qui lui a permis de remporter le trophée UNFP du joueur du mois.

Davitashvili met fin à une longue disette

Auteur du but égalisateur à Strasbourg, Zuriko Davitashvili a marqué son premier but avec l’ASSE depuis le 1er février à Lille. L’international géorgien avait alors ouvre le score sur pénalty lors de la défaite 4-1 des siens. Il a mis fin ce week-end, à une série de 10 matchs sans marquer, soit 12 semaines.

L’ancien bordelais n’avait d’ailleurs plus marqué dans le jeu en Ligue 1 depuis son second but à Angers, le 26 octobre. Soit 6 mois pile sans marquer autrement que sur coup franc ou penalty.

Durant cette période, Zuriko Davitashvili s’était offert un coup franc direct lors de la défaite 2-1 de l’ASSE à Paris et un penalty face à Lille. Son but a Strasbourg va lui permettre de retrouver de la confiance. Une confiance qui arrive à point nommé avant les 3 dernières échéances décisives qu’un attendent les Verts.