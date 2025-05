Entre relégation, réorganisations internes et mercato estival déjà bien animé, la semaine a été intense dans le Forez. Retour sur les cinq informations clés à retenir pour tous les supporters de l’ASSE.

1. Gazidis s’engage : "Ce club doit être au sommet de la Ligue 1"

Au soir de la relégation, Ivan Gazidis, président de Kilmer Sports, a pris la parole. S’il reconnaît un échec collectif, il insiste sur une ambition intacte : rebâtir l’ASSE sur des bases solides, sportivement et financièrement. “Nous devons prendre nos responsabilités, moi le premier. C'est une fin décevante. [...] Ce que nous essayons de faire n'est pas facile. Nous essayons de redresser un club sportivement et financièrement. On ne veut pas d'un club qui oscille entre la L1 et la L2. On construit quelque chose de plus grand. Nos objectifs sont les mêmes. Notre engagement est très fort. Nous sommes engagés financièrement, mais pas uniquement. Il y a déjà eu beaucoup de changements, mais nous comprenons plus de choses qu'il y a un an. On sait qu'il faut encore des changements et des investissements. Et nous allons le faire. Ce club doit être au sommet de la L1. Je demande au supporters de continuer à croire en nous." Les prochaines semaines seront décisives pour juger la crédibilité de ces engagements.

Après la descente, plusieurs joueurs vont quitter le club, notamment ceux arrivés sous forme de prêt comme Maxime Bernauer ou Pierre Ekwah, dont l’option d’achat à 7 M€ ne sera pas levée à en croire L'Equipe. Yunis Abdelhamid quittera également le club, son contrat étant conditionné au maintien. Boubacar Fall, Wadji, Mouton ou encore Léo Pétrot ne seront pas conservés, même si ce dernier garde la confiance de l’entraîneur. À l’inverse, Irvin Cardona affiche une volonté de rester à Sainté. L’ancien brestois a convaincu le staff et pourrait être acheté définitivement à Augsbourg. Son profil, expérimenté et mobile, correspond aux exigences de la Ligue 2. À voir si l'ASSE trouvera un accord.

Le poste de gardien est en pleine réflexion. Gautier Larsonneur, malgré ses déclarations d’amour au club, n’a pas pleinement convaincu cette saison. Le club explore d’autres options et pense à Robin Risser, prêté par Strasbourg au Red Star. Âgé de 20 ans, le jeune portier international Espoirs a disputé 19 matchs en National. Moderne et fiable, il représenterait un investissement pour l’avenir. Un dossier à suivre de très près, tant il conditionne la stabilité défensive de l’effectif.

Pour insuffler un nouveau souffle, l’ASSE pourrait confier la direction sportive à Antoine Sibierski selon Foot Mercato. Son passage remarqué à l’ESTAC, avec un projet clair et rapide, plaît à la direction stéphanoise. Sa capacité à structurer un club en crise, à nommer les bons profils et à insuffler une culture de performance pourrait faire du bien à un club marqué par l’instabilité. Loïc Perrin, aujourd’hui en poste, pourrait rester dans l’organigramme, mais voir ses missions évoluer. Ce changement symboliserait une volonté assumée de casser les anciens schémas pour repartir sur des bases neuves.

Courtisés dès la fin de saison, Lucas Stassin (12 buts) et Zuriko Davitashvili (9 buts) ont reçu des marques d’intérêt en France et à l’étranger. Mais la réponse du club est sans appel : les deux joueurs resteront. L’ASSE souhaite bâtir son projet autour de ses meilleurs éléments offensifs. Une volonté de stabilité, qui tranche avec les mercatos passés où de nombreux départs avaient déséquilibré l’effectif. Le message est limpide : l’ASSE contrôlera son mercato, ne cédera personne sans le vouloir, et veut construire une équipe taillée pour remonter immédiatement. Reste à savoir si le message tiendra encore de nombreuses semaines.