Olivier Dall'Oglio s'est présenté en conférence de presse. L'occasion d'aborder l'actualité de l'ASSE. Retranscription.

Olivier Dall'Oglio (ASSE) : "La fragilité défensive ? Oui, cela a été l’axe principal en début de semaine, et en fin de semaine, nous nous sommes davantage concentrés, et continuerons demain, sur l’aspect offensif. Bien sûr, il faut être beaucoup plus solides, rigoureux et concentrés. C’est ce qui nous manque. Il faut entrer dans les matchs plus vite. On a encore des problèmes récurrents non résolus. En Ligue 1, perdre un ballon peut être fatal, bien plus qu'en Ligue 2. Les erreurs de l’an dernier ne se voyaient pas, mais cette saison, elles se paient cher. C’est un geste défensif à répéter pour éviter certains buts. On analyse les buts, mais aussi les actions en amont. Le troisième but est une accumulation d’erreurs : mauvaises passes, retours trop lents, mauvais positionnements défensifs, ce qui mène souvent à un but ou un penalty. »

Strasbourg, un adversaire de taille

Olivier Dall'Oglio (ASSE) : "Strasbourg ? C’est une équipe qui marque beaucoup de buts, avec de jeunes joueurs talentueux et très athlétiques. Sur le plan physique, le défi sera important. C’est une équipe pleine d’énergie, difficile à affronter, qui a déjà mis en difficulté plusieurs grandes équipes. Donc, un énorme défi nous attend. "

Olivier Dall'Oglio restera sur ses convictions

Olivier Dall'Oglio (ASSE) : "Sur Wilfried Nancy qui est sorti dans la presse ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne suis pas allé vérifier. Si j'allais vérifier, il y aurait beaucoup de conneries qui sont dites et écrites et qui sont reprises. Ça fait partie du jeu. Ce n'est pas le domaine le plus flamboyant de notre football, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus ?

On m'a donné un défi, on m'a donné une mission. Ce n'est pas la mission la plus facile du monde. Comme la saison dernière, elle n'était pas facile. Peut-être que celle-là, elle est encore plus complexe. Je suis dans ma mission, je travaille au quotidien, je donne tout pour ce club. Je profite au maximum d'être dans ce club parce que je sais la chance que j'ai d'être là. Mon message est simple, j'avance et ce n'est pas ce genre de choses qui va me faire reculer.

Les entraîneurs sont là et des fois, le lendemain, ils ne sont plus là. C'est comme ça. Mais tant que je serai là, je suis déterminé et ferme sur mes convictions. Il n'y a pas de souci là-dessus et les noms qui circulent, ça ne m'atteint pas du tout."