L'ASSE se déplaçait à Lille pour y affronter le LOSC. Une seconde rencontre consécutive à l'extérieur après celle d'Auxerre (1-1) pour les joueurs d'Eirik Horneland. Voici le résumé de la rencontre jouée ce samedi soir à 21h.

XI de départ : Larsonneur - Appiah, Batubinsika, Nade, Petrot - Ekwah, Mouton, Bouchouari - Cardona, Stassin, Davitashvili.

Fidèles à leur principe de jeu, les stéphanois vont faire une entame de match très intense. Pressing haut et volonté de gêner les relances lilloises.

Dès la 6ᵉ minute, Davitashvili récupère le ballon dans les pieds de Cabella, accélère et se fait faucher dans la surface. Pénalty indiscutable, qu’il transforme lui-même. 1-0 pour l’ASSE.

Les Verts séduisent par leur jeu. Sur une magnifique action collective, Stassin centre pour Mouton, seul au second poteau, mais sa frappe s’envole. Dans la foulée, Lille obtient un pénalty après un croc-en-jambe de Batubinsika sur David. L’attaquant lillois égalise d’une panenka. 1-1 à la pause.

La seconde période vire au cauchemar. À peine deux minutes après la reprise, Batubinsika est expulsé pour une faute en tant que dernier défenseur. Pourtant, sur un caviar d’Ekwah, Davitashvili a l’opportunité de redonner l’avantage aux siens, mais il perd son duel face à Lucas Chevalier.

À l’heure de jeu, une erreur de relance d’Abdelhamid permet à David de servir Sahraoui, qui donne l’avantage aux Dogues. 2-1. Dans la foulée, après un cafouillage, Gudmundsson inscrit un superbe but plein de réussite. Un centre-frappe qui vient cogner la barre transversale de Larsonneur et entrer dans le but, 3-1 ! Puis, Sahraoui s’offre un doublé, scellant la rencontre. Sur une prise de balle merveilleuse, il frappe entre les jambes de Yunis Abdelhamid et trouve le petit filet du gardien stéphanois. La fin de match s'apparente à un attaque-défense. Score final : 4-1 pour Lille.

C'est un score très sévère pour l'ASSE qui a réalisé un bon match.