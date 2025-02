À l'issue de la rencontre entre Lille et l'ASSE (4-1), les différents acteurs de la rencontre, jouée pour le compte de la 20ème journée de Ligue 1, se sont exprimés au micro de DAZN. Extraits.

Jonathan David (Joueur de lille) : "On sait que ce n'est pas facile de jouer tous les trois jours.On a un groupe pour le faire. On l'a montré aujourd'hui que tout le monde est important, ceux qui commencent, ceux qui rentrent tous le monde fait le boulot. Après je pense que les supporters voient qu'on fait beaucoup d'efforts alors il y a cette reconnaissance. Il faut la tenter, j'ai voulu la tenter aujourd'hui. Je suis heureux de la victoire de l'équipe. Maintenant, on va célébrer et aller préparer le prochain match."

Osame Sahraoui (Lille) : L'équipe que nous avons battu était difficile avec un entraîneur qui les fait très bien jouer au foot

Osame Sahraoui (Joueur de Lille) : "Oui, c'était une superbe semaine avec beaucoup d'émotions. On est heureux d'avoir pris les trois points. On a deux matchs à venir très importants et il faut absolument les gagner. Chaque but est un but d'équipe. Je suis très heureux d'être à la bonne position. Le coach est au delà du foot une fantastique personne. Il me motive et nous transmet toujours cette motivation pour gagner. Aujourd'hui, les fans lui ont fait l'hommage qu'il mérite. J'ai envie de jouer chaque minutes, c'est vraiment du plaisir. Je pense qu'on a joué pas mal de matchs, on doit être fort mentalement. L'état d'esprit est fantastique car l'équipe que nous avons battu était difficile avec un entraîneur qui les fait très bien jouer au foot. On est heureux de notre performance."

Louis Mouton (ASSE) : "On va dire que le lillois joue bien le coup..."

Pierre Ekwah (Joueur de l'ASSE) : "On avait bien entamé le match avec des bonnes intentions et un but tôt. Après, on a concédé un penalty. En deuxième mi-temps, on voulait repartir avec les mêmes intentions mais on a subi un carton rouge qui nous a mis en difficulté. Ils ont fait des changements qui leur ont apporté. À 10 contre 11 contre une équipe de cette qualité, il ne faut pas faire d'erreurs mais on en a fait quelques-unes !"

Louis Mouton (Joueur de l'ASSE) : "On avait un plan assez clair en mettant beaucoup d'agressivité dès le début. On savait qu'il avait joué cette semaine. Et, voir jusqu'à quand ça allait tenir. La bascule est à mon occasion et c'est la où il faut que je progresse. Je veux la mettre trop bien alors que je dois juste la pousser au fond. La bascule, elle est là... Il n'y a pas à dire, le rouge je ne sais pas ! J'ai l'impression qu'à vitesse réelle il est sévère, s'il le touche et qu'il considère que le joueur va au but... On va dire que le lillois joue bien le coup. C'est aussi une erreur de notre part car on perd le ballon dans une zone où il ne faut pas. Le score ne reflète pas du tout la physionomie du match. Le coach met des principes de jeu maintenant, on va continuer comme ça. À vrai dire j'aime ce qu'on fait car on impose quelque chose à l'adversaire même si c'est énergivore. Les milieux, on a un rôle particulier et essentiel. Il faut être prêt à tout et se bagarrer, ça passera par là, on a pas le choix ! On arrive pas a enchainer deux mi-temps du même niveau ! Il faut qu'on soit plus solide."

"