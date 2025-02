La réserve de l'ASSE jouait son match en retard contre Chamalières ce samedi. Après sa belle victoire contre Limonest (1-0), les Verts pouvaient prendre un grand bol d'air sur la zone dangereuse dans cette poule très serrée. En effet, un seul point sépare le 7e (Chambéry, 18 points) du 12e (Chassieu, 17 points). Voici le résumé de la rencontre.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Toure - Pedro, Kinunga, Ndiaye, Makhloufi - Fall, Gadegbeku, J. Mouton - Agesilas, Nzuzi, Kies.

Sont entrés en jeu : Eymard, Cateland, Achour.

Résumé du match

Un match sans pour les Verts qui vont d'abord subir l'expulsion de Kinunga. À la suite de ça, les locaux vont marquer à la 63e et 88e. Une défaite frustrante pour l'ASSE.

Razik Nedder : "C’était un match qu’il fallait absolument terminer à 0-0… Malgré l’infériorité numérique dès les premières minutes (10 contre 11), nous avons su maîtriser le jeu et nous créer de grosses occasions en un court laps de temps. Mais prendre un carton rouge dès la 10ᵉ minute, de manière évitable et naïve, a complètement changé la donne. Malgré cela, l’adversaire ne nous a pas vraiment mis en danger dans le jeu. Malheureusement, une erreur de notre gardien leur offre le but, et au final, ce sont ces fautes grossières qui nous coûtent le match.

Cette défaite met fin à une série de neuf matchs sans revers, toutes compétitions confondues, depuis le 3 novembre. L’exigence et la régularité sont essentielles pour construire une belle et longue carrière. Être performant un week-end et plomber l’équipe le suivant, ce n’est pas possible. Un bon joueur maintient un certain seuil de performance, sans jamais trop baisser. Nous n’avons pas de marge d’erreur, d’autant plus que nous avons encore perdu des éléments cette semaine (ndlr : Aiki et Othman sont partis en prêt). Ce match aurait dû nous donner de l’air au classement, mais au lieu de ça, notre tâche se complique encore davantage. Il va falloir continuer à se battre."

La semaine prochaine, les Verts se déplaceront chez un cador de cette poule : Lyon la-Duchère. Une équipe qui a des ambitions dans ce championnat et qui aspire à remonter comme Limonest et Bourgoin que l'ASSE a battu lors de 2 des 3 derniers matchs. Une rencontre qui se jouera en terres lyonnaises ce samedi 8 février à 18h.

