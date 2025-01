Après le match nul frustrant contre le FC Nantes (1-1), l'AS Saint-Étienne (ASSE) a défié l'AJ Auxerre pour le compte de la 19ᵉ journée de Ligue 1. Cette rencontre cruciale était diffusée sur DAZN ce vendredi 24 janvier 2025 à 20h45 au Stade de l’Abbé Deschamps. Résumé de la rencontre.

Cette première mi-temps illustre bien un affrontement entre deux philosophies de jeu. L'ASSE, fidèle à son identité basée sur la possession et le contrôle du jeu depuis Horneland, a du mal à se montrer dangereuse face à une équipe auxerroise bien organisée défensivement et redoutable en contre-attaque. Auxerre, plus pragmatique, parvient à exploiter les espaces laissés par les Stéphanois, en témoigne l'ouverture du score signée Hamed Traoré après un bel enchaînement individuel.

Le poteau de Sinayoko aurait pu aggraver la situation pour les Verts, mais ces derniers montrent du caractère en égalisant juste avant la pause grâce à Stassin, opportuniste après un cafouillage sur un coup franc de Davitashvili. Cette égalisation pourrait redonner de l'élan à l'ASSE pour aborder la seconde période avec davantage d'efficacité dans le dernier geste.

Le match reste ouvert, avec deux équipes aux approches différentes mais capables de faire basculer la rencontre. La suite promet d'être intense !

C'est validé par le VAR ! Stassin ouvre le score après ce CF de Davitashvili (1-1) pic.twitter.com/y0vkUeSsxx — Alex (@Alex_InDaHouse2) January 24, 2025

Forcer la décision en seconde pour l'ASSE

La première cartouche est auxerroise dans ce second acte. Sur un magnifique centre de Mensah, Joly reprend de volée. Larsonneur fait un magnifique sauvetage. La réaction stéphanoise est initiée par Stassin qui trouve Boakye à la limite du hors-jeu. Le ghaneen dribble Léon et tire mais Mensah sauve le ballon sur la ligne ! Plus le match avance, plus les imprecisions se font nombreuses. Auxerre se crée une dernière opportunité avec Onaiwu qui trouve les gants de Larsonneur. 1-1, c'est le score final ! Les Verts glanent leur deuxième point de la saison à l'extérieur.