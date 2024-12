L’ASSE s’est inclinée 4-0 en Coupe de France face à l’OM il y a 8 jours. L’aventure est donc déjà terminée pour les Verts. Le club stéphanois a rapidement été pénalisé par le carton rouge d’Ibrahim Sissoko. L’attaquant malien a écopé d’une lourde suspension.

Eirik Horneland devra composer sans Ibrahim Sissoko pour plusieurs rencontres. Ce n’est pas le seul joueur à être prochainement concerné par une suspension. Yunis Abdelhamid sera également suspendu durant 1 match prochainement pour accumulation de cartons jaunes.

Les attaquants de l’ASSE fautifs

Cette saison, l’ASSE a enregistré deux cartons rouges en 16 rencontres, touchant exclusivement des joueurs offensifs. Le premier a été attribué à Mathieu Cafaro lors du match à Rennes, où il a dévié une frappe de la main, concédant un penalty à 0-0 et laissant son équipe à 10. Les Stéphanois avaient ensuite subi une lourde défaite 5-0 en Bretagne.

Trois semaines plus tard, Ibrahim Sissoko a reçu le deuxième carton rouge de la saison. L’attaquant malien a été expulsé pour un coup de coude sur Leonardo Balerdi, une sanction survenue alors que le score était également de 0-0. Réduits à 10, les Verts ont encaissé 4 buts et ont été éliminés de la Coupe de France par l’OM.

5 matchs fermes pour Sissoko

Coupable d’un coup de coude volontaire sur Léonardo Balerdi, Ibrahim Sissoko s’attendait à plusieurs matchs de suspension. C’est la commission de discipline de la FFF qui s’est chargé de la sanction. Cette commission est plus sévère que celle de la LFP. L’attaquant malien aurait écopé de 5 matchs fermes de suspension et 2 de plus avec sursis selon le site Foot National.

Eirik Horneland devra composer sans Ibrahim Sissoko durant tout le mois de janvier plus le déplacement à Lille début février. L’attaquant passé par Sochaux ne serait alors pas de retour avant la réception de Rennes le week-end du 9-10 février prochain.

L’occasion pour Lucas Stassin de définitivement s’imposer à la pointe de l’attaque de l’ASSE ?