L'ASSE entend se renforcer cet hiver. Après une série de quatre défaites consécutives et un changement de coach, le renouveau passera également par un mercato réussi. Si les choses devraient rapidement bouger dans le sens des arrivées, la tâche s'annonce rude en ce qui concerne le dégraissage.

Trois voire quatre joueurs sont attendus dans le Forez durant les prochaines semaines. Un ailier et un défenseur central sont notamment espérés et des profils d'attaquants sont aussi observés par le club, comme révélé il y a deux jours. Mais l'une des priorités de l'ASSE est également de faire signer un milieu de terrain. Les Verts sont pourtant déjà très fournis quantitativement dans ce secteur de jeu...

Si un milieu venait réellement à débarquer cet hiver, Eirik Horneland aurait à sa disposition 10 joueurs dans l'entrejeu. Pierre Ekwah, prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de saison, sera Stéphanois durant les prochains mois. Le club ne devrait pas céder à d'éventuelles approches pour Benjamin Bouchouari ou Mathis Amougou, et Louis Mouton, qui enchaîne ces dernières semaines, aura à cœur de prouver à Horneland qu'il peut compter sur lui. Aïmen Moueffek devra lui se reprendre après une mauvaise première partie de saison et Igor Miladinovic, recrue estivale jamais utilisée en Ligue 1, va lui aussi être testé en janvier par le nouveau coach.

Fomba, Tardieu, Monconduit non désirés

Ces 6 joueurs devraient logiquement rester sous le maillot Vert (à moins qu'un prêt soit envisagé pour Miladinovic), mais Florian Tardieu, Lamine Fomba et Thomas Monconduit n'entrent eux pour le moment plus dans les plans du club. Le premier cité, hors groupe contre Marseille à cause d'un problème à la hanche, n'aurait dans tous les cas pas joué cette rencontre de Coupe de France. Malgré sa situation, le milieu de terrain passé par Troyes n'entend pas partir et a fait savoir qu'il comptait se battre pour garder une place dans le groupe. Le message envoyé à Lamine Fomba, qui n'a pas eu de temps de jeu la semaine dernière alors que C. Fall (20 ans) et J. Sahraoui (19 ans) étaient sur le terrain, semble aussi assez clair. Mais là encore, on peut imaginer que la porte sera fermée pour un départ, sa situation à l'ASSE étant assez confortable.

Enfin, la porte est ouverte pour Thomas Monconduit. Blessé la cuisse en début de saison, il était revenu à l'entraînement mais aurait rechuté récemment selon But!. Il arrivera en fin de contrat en juin et devrait profiter de l'environnement stéphanois encore quelques mois.