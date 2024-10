L'ASSE affrontait Lens ce samedi à Geoffroy Guichard pour le compte de la 8ᵉ journée de ligue 1. Saint-Étienne devait réaliser un exploit ce week-end pour engranger des points après la victoire contre Auxerre (3-1). Voici le résumé de la rencontre disputée à 19h ce soir sur les antennes de DAZN.

L'ASSE submergée en première mi-temps

L'espoir d'enchaîner était du côté de Saint-Étienne ce samedi soir. "On s'est tous remis en question individuellement et collectivement", avouait Léo Pétrot avant la rencontre. Après la victoire face à Auxerre, un bon résultat pouvait en effet être envisageable à domicile. Le coup d'envoi est donné dans un Chaudron enflammé. Alors que le Kop Nord brandit un nouveau tifo, le Kop Sud, accompagné par le parcage, allume les premiers fumigènes de la rencontre.

Dès les premières minutes, le RC Lens multiplie les occasions d'ouvrir le score dans des actions minutieusement construites. Abdukodir Khusanov ouvre le bal à la troisième minute de jeu d'une frappe seiche en dehors de la surface. Mais les hommes de Will Still sont tombés sur un Gautier Larsonneur des grands soirs. Cinq minutes plus tard, le portier boxe un ballon dévié du bout du pied.

Mais Gautier Larsonneur ne peut réitérer l'exploit après une frappe surpuissante de Przemyslaw Frankowski. Le Polonais ouvre le score dès la 19e et met les Sang et Or rapidement à l'abri.

Si l'ASSE essaie de reverser la situation (Davitashvili 25', Sissoko 27', Amougou 44'), les Stéphanois sont totalement dépassés par le jeu Lensois. Concrètement, les joueurs Will Still ont effectué deux fois plus de passes que les Stéphanois (323 contre 129) dans le premier acte.

Une seconde en dents de scie.

"Il va falloir faire les efforts jusqu'à la fin", espérait Mathieu Cafaro à la mi-temps. Justement, les hommes d'Olivier Dall'Oglio mettent bien plus d'agressivité au retour des vestiaires. L'enfant du Forez Aimen Moueffek réveille les siens sur une reprise de volée dans la surface (49'). Mais le ballon est dévié au-dessus des cages par l'arrière-garde Lensoise.

Davantage solide dans les derniers mètres, l'ASSE additionne des occasions qui auraient pu être décisives. Dès son entrée en jeu (69'), Augustine Boakye apporte de l'impact devant la surface Lensoise. Le Ghanéen obtient une première frappe après un festival sur un joueur de Will Still. Les joueurs entrants (Bouchouari, Boakye, Stassin, Mouton) apportent un nouveau souffle à la formation d'Olivier Dall'Oglio.

Mais Louis Mouton rate l'égalisation stéphanoise (75') en ne cadrant pas sa frappe. Un manque de réussite cruellement payé. Rémy Lascary profite d'une mauvaise passe en retrait de Mickaël Nadé pour enfoncer le clou. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio étaient pourtant chez eux, à 12, dans un chaudron gonflé à bloc.