L'ASSE se déplaçait au Groupama Stadium pour y affronter l'Olympique Lyonnais. Après deux ans sans ce match mythique du championnat de ligue 1, les supporters stéphanois n'étaient pas conviés à la fête. Voici le résumé de ce derby joué à 20h45.

Opposition de style

Le match débute avec quelques minutes de retard en raison des fumigènes lancés par les supporters lyonnais. Malgré ce léger contretemps, l'ASSE entame la rencontre avec détermination, en réalisant de belles combinaisons dans le cœur du jeu dès les premières minutes. Cependant, les Lyonnais reprennent vite la possession.

Après une première occasion pour Stassin, qui place une tête sur un bon centre de Davitashvili, les Lyonnais accélèrent. Gautier Larsonneur s'illustre en réalisant un premier superbe arrêt sur une volée de Tolisso, puis un second face à une frappe enroulée de Malick Fofana, qui met en difficulté Yvann Maçon. Finalement, sur un corner, le ballon revient vers Tolisso, qui trouve Lacazette. Ce dernier dévie le ballon du genou dans le but, ouvrant ainsi le score : 1-0 pour l’OL.

Les lyonnais gardent la possession jusqu'à la pause mais les Verts ont des coups à jouer sur des contre-attaques ! 1-0 à la pause !

Revenir pour l'ASSE

Le second acte commence avec 20 premières minutes qui sont clairement stéphanoises. Maçon a une belle occasion sur une feinte de frappe, il entre dans la surface et frappe pied gauche. Le ballon est contre par Caleta Car. Les Verts ne convertissent pas les différentes opportunités qu'ils ont. Finalement, la plus belle de la mi-temps est pour Ibrahim Sissoko qui part au but et mine Perri qui détourne le ballon du pied. Une énorme occasion pour l'ASSE, la plus belle du match. Les lyonnais pensent seller le sort de cette rencontre en marquant le deuxième but mais le but est annulé par la VAR après la main de Mikautadze. Moueffek tente une dernière fois en vain. Les Verts repartent du parc OL avec une défaite sur la plus petite des marges.