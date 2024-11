L'ASSE se déplaçait à Lyon ce dimanche soir pour un Derby intense en première mi-temps et beaucoup plus équilibré en seconde. Les Verts ont été défaits par 1 but à zéro. Les acteurs de la rencontre ont réagi au micro de DAZN à l'issue du match.

Moussa Niakhaté (Joueur de Lyon) : "C'est juste extraordinaire. Je suis un passionné de foot, donc je regarde à la télé depuis que je suis tout petit. Les vrais Lyonnais de l'Académie nous parlent de ce derby depuis très longtemps. Mais le vivre, c'est autre chose, c'est juste exceptionnel. On a joué tous ensemble. Ces derniers temps, on avait du mal à résister et on encaissait souvent des buts dans ce genre de matchs. Aujourd'hui, on n'avait pas le droit de flancher. On peut vraiment dire qu'il y avait des lions sur le terrain. Oui, notre deuxième mi-temps était un peu moins belle, mais parfois, en football, il faut savoir gérer. Et on l’a bien fait ce soir. Une victoire amplement méritée. Le plus important, ce sont les trois points. On fait un peu de langue de bois, bien sûr, mais je suis vraiment content pour ce premier derby. On prend les trois points, et si j'ai fait un bon match, tant mieux."

"Je peux affirmer que c'est ici que se vit le vrai derby"

John Textor (Président de Lyon) : "C'est vrai, je savais que c'était quelque chose d'énorme, mais c'est encore plus impressionnant quand on est ici. J'entendais toute l'effervescence dehors deux heures avant le match, et finalement, quand on entre dans le stade, c'est vraiment un privilège de vivre ça. Est-ce que les derbys sont aussi intenses en Angleterre ? Je ne peux pas vraiment dire, car je n'en ai pas vu beaucoup là-bas, mais je peux affirmer que c'est ici que se vit le vrai derby. C'est incroyable !"

Alexandre Lacazette (Joueur de Lyon) : "Ça rend très heureux, très fier. C'est ce qu'on voulait, on voulait la victoire. Comme on dit, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Tout n’a pas été parfait ce soir, ce n’était pas très beau, mais au final, on a gagné. Tout le monde est content. C'était mon premier derby au Groupama Stadium et sûrement le dernier aussi. J'ai joué avec le cœur, en m’imprégnant de toute l'énergie, que ce soit celle de ma famille, de mes amis ou du stade. Avoir le soutien des supporters, c'était top, et on avait confiance en notre groupe pour l'emporter ce soir.

Quand on apprend des grands buteurs, on dit souvent que peu importe comment on marque. Même si c’est avec la fesse, tant qu'on marque, c'est ce qui compte. Aujourd’hui, j’ai marqué du genou. Ce n’est pas le but le plus beau, mais il compte, donc c'est bien. J'avais anticipé, car je savais que Coco n’était pas un expert des retournés. Je m'attendais à ce qu’il ne la prenne pas parfaitement. Il faut toujours espérer, imaginer qu'il manque son geste, et être prêt. Quand le ballon a rebondi, j’ai pris un peu de vitesse et j’ai juste essayé de l’accompagner pour qu’il passe au-dessus du gardien. L’ASSE ? C’est mieux qu’ils soient en Ligue 1, vraiment. C’est mieux pour eux aussi d’avoir des derbys. Ce sont deux matchs dans la saison que les supporters et nous, on adore, donc c’est quand même mieux quand ils sont en Ligue 1."

"Encore une fois, on se sabote un peu tout seuls"

Louis Mouton (Joueur de l'ASSE) : "Encore une fois, on se sabote un peu tout seuls. On concède un but sur coup de pied arrêté alors qu’ils n’avaient pas été particulièrement dangereux en première période. Leur gardien a fait les arrêts qu’il fallait, ils nous ont donc laissés dans le match. Je pense qu’on a eu des occasions à la fin pour vraiment leur faire mal. C’est frustrant, ce n’était pas facile de venir ici avec l’ambiance et la foule qui était présente. Maintenant, il faut s’accrocher. On a fait des choses positives ce soir, même si on est tombé sur une belle équipe de Lyon, réaliste et efficace. Il va falloir se relever contre Montpellier dans notre championnat.

On les attend de pied ferme chez nous. Ce n’est pas facile de venir ici, mais je pense que pour eux, ce ne sera pas simple de venir chez nous. On attend ce moment avec impatience. Ils ont remporté le premier round, mais il y en aura un deuxième à domicile, donc on leur dit à très bientôt."

"On avait un peu d’appréhension en arrivant en Ligue 1, mais maintenant qu’on y est, je pense qu’on a le niveau pour y rester"

Dylan Batubinsika (Joueur de l'ASSE) : "Les regrets viennent surtout de la deuxième mi-temps, car on a eu de nombreuses opportunités pour revenir au score. Malheureusement, on n’a pas su concrétiser, on n’a pas réussi à marquer ce but qui aurait pu nous transcender pour aller chercher la victoire, ou au moins ramener un point. Les regrets sont là. On peut se demander : à quel moment aurait-il fallu faire tel ou tel mouvement ? Que fallait-il faire de plus ?

La première mi-temps nous a servi d’observation. On n’était peut-être pas assez sûrs de nous pour vraiment mettre en danger l’équipe adverse dès le début. Cela nous a permis de nous adapter. Avec plus de confiance en première période, on aurait pu les inquiéter davantage dès le départ, ce qui nous aurait rendus plus menaçants par la suite.

Un derby, c’est spécial. C’est différent, surtout quand on joue devant nos supporters à l’extérieur. Pour beaucoup d’entre nous, c’était la première fois. On savait à quel point ce match était important pour eux. On est arrivés prudemment, puis on s’est libérés progressivement au fil du match.

Il faudra analyser notre état d’esprit, qui a été excellent. À la fin, tout le monde était épuisé, car on a tout donné. L’état d’esprit était bon, et la qualité de jeu en seconde période également, avec de nombreuses situations créées. Il nous faut maintenant plus de confiance et de respect pour nous-mêmes, car je pense qu’on a les qualités pour embêter plusieurs équipes dans ce championnat.

En termes de dynamique, on est dans la continuité du match contre Strasbourg. On doit continuer ainsi, progresser sans se reposer sur nos acquis. Avec du travail, on deviendra meilleurs de semaine en semaine.

Montpellier ? On sait que notre bataille est pour le maintien, et c’est avec ce type d’équipes qu’on va se battre. Ce match est très important et pourrait être décisif pour cette première partie de championnat, même si ce n’est pas une fin en soi. On avait un peu d’appréhension en arrivant en Ligue 1, mais maintenant qu’on y est, je pense qu’on a le niveau pour y rester. C’est à nous d’aller de l’avant, de continuer à travailler et à confirmer ce potentiel."