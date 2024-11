L'ASSE a décroché sa deuxième victoire de la saison face à Strasbourg. Mais après deux longues années d'attentes dans l'antichambre, Saint-Etienne retrouve le derby ce dimanche soir (20h45). Voici la composition d'Olivier Dall'Oglio pour affronter l'Olympique Lyonnais.

L'heure est à la victoire, car seule cette possibilité est envisageable à l'aube d'une rencontre aussi importante. Saint-Étienne gagnait la bataille tactique le week-end dernier à domicile face au RCSA. Olivier Dall'Oglio parvient, avec la deuxième pire défense de Ligue 1, à déjouer une des meilleures attaques du championnat. "On a été très disciplinés face à une belle équipe de Strasbourg, solide", confie Olivier Dall'Oglio après la rencontre.

Mais l'opposition face à l'Olympique Lyonnais s'affranchit de tout contexte. Une rencontre particulière, témoignage d'une rivalité sans faille, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1.

Un groupe en confiance pour rebondir

Le coach de l'ASSE compte sur des retours importants dans son effectif. Yvann Maçon a retrouvé les terrains face à Strasbourg après plusieurs semaines de réhabilitation. Pierre Cornud, de son côté, a repris l'entraînement collectif la semaine dernière. Si le latéral n'a pas participé à la victoire des siens face aux Strasbourgeois, le Stéphanois revient d'une lésion à la cuisse. Alors qu'Ibrahim Sissoko s'est révélé de nouveau décisif (3 buts cette saison), Olivier Dall'Oglio pourrait bénéficier du retour d'Ibrahima Wadji pour étayer son groupe. Après une énième rechute, l'attaquant a effectivement repris avec le groupe la semaine dernière.

Au niveau des absences, Anthony Briançon a repris la course la semaine dernière, alors que Thomas Monconduit poursuit sa rééducation.

"Ce succès nous donne de la confiance. "Quand on se sent solide, on se sent porté.", évoquait Olivier Dall'Oglio après la victoire face à Strasbourg (2-0). Avec un nouveau clean-sheet, l'équipe stéphanoise a réalisé une démonstration de solidité. Le groupe avait besoin de confiance avant de retrouver le derby.

La composition de l'ASSE