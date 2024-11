Les U17 de l'ASSE coachés par David le Moal se déplaçaient à l'Olympique de Valence. Pour l'avant-dernier match de la phase aller, les coéquipiers de Nathan Mouton doivent continuer leur belle série qui leur a permis de devenir leader de la poule. Résumé de la rencontre jouée ce samedi à 15h.

La compo de l'ASSE

Colombet - Lengi, Kasia, N. Mouton, Lengue - Ait Amer, Thouilleux, Traore - Aini, Epanya, Lutin.

Sont entrés en jeu : Toty, Charros, Mansouri, Bagelli.

Résumé de la rencontre

Tout d'abord, plus tôt dans la journée, l'OGC Nice et Saint-Priest, les deux poursuivants de l'ASSE jouaient. Ils se sont tous les deux inclinés, laissant l'opportunité aux joueurs du duo Le Moal-Fauvey de prendre un écart sur les poursuivants. En effet, Saint Priest a perdu en principauté contre Monaco (1-0) pendant que Nice s'est incliné à Grenoble (2-0).

Les intentions stéphanoises sont brouillonnes et imprécises. Les Verts donnent très vite l'impression qu'ils ne sont pas dans un grand jour. Ils obtiennent malgré tout un penalty que Daniel Epanya se charge de tirer. Malheureusement, le puissant attaquant tire au-dessus et manque donc la possibilité d'ouvrir le score. Une situation qui vient confirmer la difficulté de cette rencontre et la prestation très moyenne des joueurs du jour.

Les locaux vont à leur tour se procurer un penalty. L'Olympique de Valence, mal en point, voit l'opportunité de prendre l'avantage dans cette rencontre. Alexis Colombet sort le grand jeu et empêche les drômois de marquer le but du 1-0. Le match n'évoluera plus et restera donc sur ce score nul et vierge. Les U17 prennent un point et ne profitent pas pleinement des contre-performances de leurs concurrents dans la course au play-off.

La semaine prochaine, les U17 recevront le Sporting club de Bastia pour le dernier match de la phase aller. Les corses réalisent un bon championnat et seront une équipe coriace qu'il faudra réussir à manœuvrer pour finir la phase aller avec brio.

Crédit photo : asse.fr