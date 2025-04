Auteur d’une deuxième partie de saison éblouissante, Lucas Stassin s’impose comme l’une des plus belles révélations de l’ASSE. Mais son avenir dans le Forez reste lié à l’issue de la course au maintien.

Les supporters stéphanois attendaient un buteur capable de faire basculer les rencontres : ils l’ont trouvé en Lucas Stassin. Recruté l’été dernier pour 10 millions d’euros en provenance de Westerlo, le jeune attaquant belge de 20 ans est devenu en quelques mois le fer de lance de l’attaque forézienne. Ses débuts timides sont désormais oubliés : avec 12 buts et 5 passes décisives en 27 matchs, il est le meilleur buteur de l’ASSE.

Un statut qui suscite logiquement des convoitises alors que la fin de saison approche. L’ASSE pourra-t-elle conserver Lucas Stassin cet été ?

Le maintien, clé de l’avenir de Stassin à Saint-Étienne

Selon nos informations, Lucas Stassin se sent épanoui à Saint-Étienne, bien intégré au sein du groupe et apprécié par l’entraîneur Eirik Horneland, dont le jeu plus offensif a permis à l’attaquant d’exprimer pleinement son potentiel. Le joueur, qui rêve toujours d’une première sélection avec les Diables Rouges, n’envisage pas un départ immédiat… à condition que l’ASSE se maintienne en Ligue 1. Dans le Forez, il est assuré de jouer et dispose d'un statut idéal à 20 ans.

Car si la presse belge évoque déjà un prix de départ fixé à 20 millions d’euros, doublant ainsi la mise par rapport à son achat l’été dernier, les dirigeants stéphanois restent concentrés sur l’objectif prioritaire : le maintien. Aucun départ n’est envisagé pour l'heure bien qu'il soit évident que les courtisans s'additionnent chaque semaine.

En cas de relégation en Ligue 2, la donne pourrait changer rapidement. Lucas Stassin, qui aspire à progresser pour tutoyer les sommets, pourrait difficilement se projeter dans l’antichambre de la Ligue 1.

Une progression fulgurante qui attire les regards

La trajectoire de Stassin impressionne. Passé par Anderlecht sans jamais vraiment convaincre en pro, puis relancé à Westerlo, il a trouvé à Saint-Étienne le contexte idéal pour franchir un cap. Travail physique, préparation mentale, responsabilisation en dehors des terrains : le jeune attaquant a mis toutes les chances de son côté pour réussir.

Stassin a musclé son jeu, pris en masse et gagné en efficacité devant le but. Son sens du placement, sa capacité à se rendre disponible dans la surface et son instinct de finisseur ont fait de lui l’un des attaquants les plus performants de sa génération. Meilleur buteur européen de 20 ans ou moins sur l’année 2025, il affiche un ratio impressionnant d’un but toutes les 116 minutes. De quoi être sous les projecteurs...

Le projet ASSE : conserver Stassin pour bâtir l’avenir ?

Si le maintien est validé, l’ASSE aimerait construire autour de lui. Stassin représente plus qu’un simple buteur : il incarne l’avenir du club, celui sur lequel les Verts pourraient s’appuyer pour retrouver de l’ambition et de la stabilité. La greffe prend pour Stassin qui a tout pour devenir le chouchou du Chaudron.

Mais dans le football moderne, les performances attirent les regards, et les clubs au statut plus élevé tenteront leur chance cet été. De la Premier League à la Liga en passant par la Serie A, son profil plaît. Reste à savoir si l’ASSE pourra résister. Sous contrat jusqu'en 2028, l'ASSE sera en position de force. Surtout si elle se maintient en Ligue 1...