L’équipe de France U18 dispute la 42e édition du Tournoi international de Porto, organisé au Portugal du 20 au 25 mars 2025. Parmi les vingt-deux joueurs convoqués par Landry Chauvin, un nom bien connu à l’AS Saint-Étienne se démarque : Luan Gadegbeku.

Après une fin d’année 2024 en demi-teinte – marquée par trois matchs nuls au Tournoi de Limoges en septembre et deux revers en amical en novembre – les jeunes Tricolores auront à cœur de retrouver une dynamique victorieuse. Opposés à des adversaires de haut niveau, notamment le Portugal, pays hôte, l’Angleterre et la République tchèque, ils devront montrer leur capacité à relever le défi.

Ce tournoi revêt une importance particulière puisqu’il s’inscrit dans la préparation des qualifications pour l’Euro U19 2026. Landry Chauvin cherche à bâtir un groupe compétitif et ambitieux en vue des échéances à venir.

Luan Gadegbeku, une sélection méritée

Parmi les joueurs appelés, la présence de Luan Gadegbeku, milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne, souligne sa progression et son travail acharné. Ce nouveau rassemblement en Bleu confirme son ascension, alors qu’il s’impose progressivement avec la réserve stéphanoise en National 3.

Sa participation au Tournoi de Porto représente une occasion en or de se frotter à des sélections prestigieuses comme le Portugal et l’Angleterre, lui permettant d’acquérir une précieuse expérience et de franchir un cap dans son développement.

Un dernier test contre la République Tchèque

Après avoir affronté le Portugal et l'Angleterre, les bleuets terminent le tournoi contre la République tchèque Les joueurs de Landry Chauvin tenaient les Tchèques en échec à la mi-temps (1-1) après une réalisation de Pape Cabral à la fin du premier quart d'heure de jeu (15e). Les Tricolores ont souffert au retour des vestiaires en encaissant trois buts sans parvenir à répondre dans le second acte.

Avec ce revers, les coéquipiers de Luan Gadegbeku (remplaçant au coup d'envoi) terminent à la dernière place du Tournoi international de Porto avec un match nul et deux défaites.

