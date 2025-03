Plusieurs joueurs de l'ASSE quitteront le Forez durant la prochaine trêve internationale, qui interviendra juste après le match à Montpellier. Lucas Stassin (Belgique Espoirs ou A) ou encore Dylan Batubinsika (République Démocratique du Congo) sont concernés. Mais un autre stéphanois va lui aussi rejoindre sa sélection la semaine prochaine.

La Géorgie de Zuriko Davitashvili est en pleine progression ces dernières saisons. Tout le travail du sélectionneur Willy Sagnol a été récompensé lors du dernier Euro, avec une qualification historique pour les huitièmes de finale, où les Géorgiens avaient été éliminés par l'Espagne sur le score de 4-1.

Davitashvili de nouveau convoqué

Depuis ce très beau parcours, la Géorgie connaît davantage de difficultés et reste notamment sur quatre matchs sans la moindre victoire (un nul, trois défaites). Fin mars, les coéquipiers du gardien du FC Valence Giorgi Mamardashvili ont rendez-vous avec la Ligue des Nations. Une double rencontre face à l'Arménie, le jeudi 20 mars puis le dimanche 23 mars, est au programme.

Pour ces deux matchs, l'ancien stéphanois Willy Sagnol a fait le choix de convoquer un groupe de 25 joueurs, dans lequel on retrouve bien l'ailier de l'ASSE Zuriko Davitashvili. Kochorashvili (Levante), Mikautadze (Lyon) sont aussi là, tout comme la nouvelle recrue du PSG Khvicha Kvaratskhelia. Grand ami du stéphanois, les deux hommes s'étaient connus très tôt dans leur carrière.

Il y a quelques semaines au micro de l'Equipe, Davitashvili détaillait sa relation avec "Kvara" : "J'avais 10 ans quand je l'ai connu. On a joué dans beaucoup de clubs ensemble. La première fois, c'était à l'académie du Dinamo Tbilissi, en Géorgie (2012-2017). Par la suite, on s'est séparés, avant de se retrouver au Rubin Kazan (en Russie, 2019-2020), puis au Dinamo Batoumi (en Géorgie, 2022) et en sélection, maintenant. Nous sommes très proches. Nos familles aussi. Khvticha est le parrain de mon fils. C'est comme un frère, pour moi."