La formation de l'ASSE a cartonné ce week-end avec deux victoires en deux matchs possibles. Les U17 et les U19 se sont imposés. Voici les buts inscrits par les jeunes joueurs stéphanois.

Les U17 de l'ASSE prennent la tête du championnat

Saint-Priest 1-2 ASSE

Buts : Traoré (27e) et Aït Amer (80e) pour l'ASSE. Mbala Kabuya (25e) pour Saint-Priest.

ASSE : Colombet - Teillol, N. Mouton (cap), Kasia Nkondo, Lengue (puis Lengi, 70e) - Charros, Aït Amer, Traoré (puis Mansouri, 60e) - Nativoha (puis Aini, 70e), Moulin, Epanya.

Entraîneur : David Le Moal.

"C’était un très beau match de jeunes avec les défauts et les qualités des jeunes. Il y a eu beaucoup de transitions, beaucoup de courses, ça va d’un but à l’autre… Bref, un match vraiment plaisant. Je suis plutôt fier de mes garçons en termes de valeurs, de courses, de concentration. D’un point de vue footballistique, il y avait des choses sur les précédents matchs, mais là j’ai aimé le fait qu’ils se dépassent physiquement, qu’ils soient généreux. Ils ont coché pas mal de cases cet après-midi, s'est réjoui David Le Moal après le match. Peu importe les circonstances, ils essaient d’aller chercher ce but, cette victoire. Ils ont été ambitieux, je les félicite vraiment !"

Les U19 s'imposent contre Marignane

ASSE 3-1 Marignane

Buts : Hornech (3e), Guerroudj (5e) et Cheikh (37e) pour l’ASSE. Quinson (44e) pour Marignane.

ASSE : Derache – Achour (puis Meite, 61e), Camara, Ben Rahem, Boukadida, Hornech (puis Zerga, 46e) – Gadegbeku, Tatuszka – Yvars (puis Grillot, 46e), Guerroudj, Cheikh.

Entraîneur : Frédéric Dugand.

" Il n’y a pas de petite victoire. Je pense que nous aurions pu faire mieux dans le jeu avec de la projection, du jeu combiné. On attaque une série où il va y avoir beaucoup de matchs, il faut que les joueurs reprennent du volume de jeu et de la fraîcheur, ça va être important pour la suite, a commenté Frédéric Dugand après match. J’avais un U17N (Sonny Yvars) et des joueurs qui ne sont habituellement pas titulaires, il faut qu’ils rentrent tout de suite dans le rythme de la compétition, l’exigence du championnat U19N."