Le week-end dernier, l’ASSE battait Auxerre 3-1 avant la trêve internationale. Une victoire qui a rassuré et sorti les Verts de la zone rouge. Zuriko Davitashvili a inscrit les 3 buts stéphanois samedi dernier. L’international géorgien affrontait l’Ukraine ce vendredi. Retour sur le match entre les 2 nations.

Davitashvili a vu triple

Les débuts de Zuriko Davitashvili en Vert étaient mitigés. L’international géorgien avait d’ores et déjà delivré 2 passes décisives mais n’avait pas encore débloqué son compteur buts. Face à Auxerre, l’ancien bordelais a régalé le Chaudron. Auteur d’un triplé, il est l’acteur majeur du second succès de l’ASSE cette saison. Après 2 saisons dans l’antichambre, le joueur a découvert l’élite cet été avec son transfert dans le Forez.

L’été de Zuriko Davitashvili a été très mouvementé. Avant sa signature dans la Loire, il a disputé l’Euro avec sa sélection. L’équipe entraînée par Willy Sagnol est entré dans l’histoire de la Géorgie. La sélection s’est hissée en huitièmes de finale pour le 1er Euro de son histoire. La Géorgie se rendait l’Ukraine ce vendredi à 20h45 pour le compte de la Ligue des Nations.

Résumé du match

Cette rencontre s'est logiquement déroulée sur terrain neutre en Pologne. Le stéphanois Davitashvili était remplaçant au coup d'envoi de la rencontre. Dans son habituel 3-5-2, Willy Sagnol privilégie le duo Mikautadze-Kvaratschkelia. La Géorgie ne prend pas le match par le bon bout et se fait surprendre à la demi-heure de jeu. En effet, le joueur de Chelsea Mudryk ouvre le score. C'est le score à la pause. Les coéquipiers de Davitashvili vont courir après le score toute la seconde période.

À la 70e minute de jeu, le stéphanois fait son entrée. À la 88e, il marque le but de l'égalisation. La joie est de courte durée pour les joueurs de Willy Sagnol. En effet, l'arbitre refuse le but pour hors-jeu après consultation de la VAR. Le score final reste inchangé, la Géorgie s'incline sur la plus petite des marges ! Tout est relancé dans ce groupe avec deux équipes en 6 points (Géorgie et République tchèque) et deux équipes en 3 points (Ukraine, Albanie).