Après leur succès acquis face au Paris FC la semaine dernière, les Vertes ont réalisé un début de saison parfait avec trois victoires. Opposées au Havre ce vendredi soir, les Vertes avaient pour but de poursuivre leur dynamique qui pourrait leur permettre de passer leaders provisoires.

Le championnat de l'ASSE parfaitement lancé

Au contraire de l'ASSE, Le Havre a vécu un début de saison très difficile. Trois défaites consécutives face à Nantes, au Paris FC et au PSG. Zéro point au total pour les Normandes. Avant la rencontre, le coach de l'ASSE s'est présenté devant les médias.

"Quand on est capable de performer contre le Paris FC qui fait partie des meilleures équipes du championnat et que l’on affronte des concurrents directs les semaines suivantes, il faut revenir à la raison et être nuancé. Il n’y a que trois journées, les points pris ne sont plus à prendre, ils nous permettent d’avancer en toute confiance. Nous sommes dans une spirale positive, ça appartient aux joueuses, il faut qu’elles profitent de ces moments-là. Nous sommes dans la continuité de ce qu’il se passe depuis décembre l’an passé. Ce n’est pas un hasard, il faut faire en sorte que cela dure. Le Havre, Dijon, Strasbourg se présentent face à nous : trois concurrents directs, essayons de prendre des points.""

Composition de l'ASSE

Le XI pour la rencontre face au Havre ⚔️💚 🚨21h sur Canal+ Foot pic.twitter.com/pVWXKPQ0fG — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) October 11, 2024

Première mi-temps

Le coup d'envoi de la rencontre est donné au stade Océane. Stephanoises et havraises font globalement jeu égal. L'ASSE tente à l'image d'Alexandria Lamontagne qui voit sa frappe arrêtée par la gardienne adverse. Peu avant le quart d'heure de jeu, le Havre ouvre la marque. Seule dans la surface de réparation, la joueuse de l'équipe locale trompe Maryne Gignoux.

L'ASSE réagit sur un coup franc. Bien placée, Fiona Bogi remet son club dans la partie (1-1). Mais le Havre parvient ensuite à inscrire deux buts. La défense stéphanoise a des difficultés à se dégager. Les locales en profitent par deux fois. 2-1 puis 3-1. On frôle même la correctionnelle. Les deux équipes prennent le chemin des vestiaires sur ce score de 3-1.

Seconde mi-temps

Dès le début de la seconde mi-temps, Laurent Mortel procède à trois changements avec Marine Perea, Adèle Connesson et Sarah Stratigakis qui ont été remplacés par Chloé Tapia, Amandine Pierre-Louis et Sarah Cambot. Ces trois joueuses étaient titulaires la semaine passée face au Paris FC.

Les changements apportent de la fraicheur dans les rangs stéphanois. Durant la seconde période, les Vertes touchent beaucoup plus de ballons. Mais, les stéphanoises peinent encore à se créer de véritables occasions. Remuante Cindy Caputo multiplie les appels de balles. Les Vertes sont assez maladroites et souvent signalées en position de hors-jeu.

Les havraises mettent fin au suspens en inscrivant un quatrième. Trop passive, la défense stéphanoise laisse rentrer trop facilement Cance qui inscrit un doublé. Les Vertes tente encore et encore, mais ne trouve pas le cadre. C'est le Havre qui va même inscire un cinquième et dernier but. La défense stéphanoise se fait transpercer après un centre de la gauche vers la droite.

Les stéphanoises s'inclinent pour la première fois de la saison. La semaine prochaine, elles tenteront de retrouver leur précédente dynamique lors de la réception de Dijon.