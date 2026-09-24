Augustine Boakye a rejoint les Black Stars du Ghana pour donner le coup d'envoi des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), avec une première affiche prestigieuse disputée ce jeudi soir en Côte d'Ivoire. Avec son pays, Augustine Boakye a connu sa toute première sélection ! Retour sur cette rencontre.

Installé dans le secteur offensif stéphanois, Augustine Boakye continue d'affirmer son profil percutant et imprévisible. Capable d'évoluer sur un aile ou dans un rôle de milieu offensif, le Ghanéen apporte sa vitesse, sa qualité technique et une réelle créativité dans les derniers mètres. Depuis six mois, c'est dans l'axe que le joueur se sublime à l'ASSE. Auteur de quatre buts sur ses quatre dernières sorties, l'ancien de Wolfsberger est en pleine confiance.

Ses apparitions réussies et son dynamisme sous le maillot vert lui ont permis d'accumuler une confiance précieuse en ce début de saison. Des performances régulières en club qui lui offrent logiquement une place de choix au sein du groupe ghanéen pour aborder ces échéances continentales déterminantes.

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Un premier choc continental en Côte d'Ivoire pour se qualifier pour la CAN

Pour lancer cette campagne de qualifications vers la CAN, le Ghana hérite d'entrée d'un déplacement particulièrement exigeant sur la pelouse des Ivoiriens, vainqueurs en février 2024. Un test grandeur nature pour les Black Stars, qui auront besoin de l'explosivité et de la fraîcheur de joueurs comme Boakye pour bousculer la défense adverse.

Pour l'attaquant des Verts, cette affiche au sommet constitue une opportunité idéale d'accumuler du temps de jeu au plus haut niveau africain et de s'affirmer comme un élément d'impact en sélection. Le staff stéphanois suivra avec attention la prestation de son joueur avant son retour dans le Forez pour la suite du championnat.

Résumé de la rencontre pour Boakye et les siens

Augsutine Boakye a débuté cette rencontre sur le banc des remplaçants. La première mi-temps a globalement été dominé par les ivoiriens. C'est le milieu de Brighton, Malick Yalcouyé qui a ouvert le score pour les Elephants en toute fin de première période. Durant le second acte, la dominiation est toujours pour la Côté d'Ivoire. A la 58e minute de jeu, Abdul Fatuwu concède un pénalty. Le milieu de l'Atalanta, Franck Kessié s'en charge et double la mise...

Dans les minutes qui suivent Carlos Queiroz opère trois changements. Augustine Boakye rentre sur la pelouse à la place de Christopher Baah, ailier gauche. Il a ainsi pu honorer sa toute première sélection ! Durant 30 minutes, le stéphanois a touché quelques ballons, mais n'a pas pu se montrer décisif. Score final : 2-0.

Prochaine rencotre, mardi 29 septembre face à la Gambie ! L'occasion pour Augustine Boakye d'accumuler peut-être un peu plus de temps de jeu.