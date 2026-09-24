Fousseny Sidibé Kaloga a retrouvé l’équipe de France U17 cette semaine. L’attaquant de l’ASSE a participé à la première manche face à la Finlande, mais les Bleuets se sont inclinés (3-1). Une seconde rencontre est programmée ce vendredi.

Après avoir déjà connu les sélections nationales avec les U16, Fousseny Sidibé Kaloga poursuit son apprentissage au niveau international. Le jeune attaquant stéphanois, né en août 2010, a été retenu par Johan Radet pour le rassemblement de l’équipe de France U17 en Finlande. Une nouvelle étape dans la progression du joueur de l’ASSE.

Fousseny Sidibé Kaloga avec les U17 français

La semaine internationale a débuté par une première confrontation face à la Finlande. Les Bleuets ont rapidement été mis en difficulté. Menée dès la 3e minute, la France a pourtant réagi avec l’égalisation de Jules Gosse à la 8e minute. Les Finlandais ont immédiatement repris l’avantage sur l’engagement suivant.

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Le score est ensuite resté inchangé pendant une longue période. La sélection française a tenté de revenir dans la partie, sans parvenir à trouver une deuxième fois le chemin des filets. La Finlande a finalement inscrit un troisième but à la 83e minute pour sceller son succès.

Pour Fousseny Sidibé Kaloga, cette première manche aura surtout permis de poursuivre son intégration chez les U17. Le Stéphanois a fait son entrée en jeu dans la dernière partie de la rencontre (entré à la 65e). Il connaît ainsi ses premières minutes dans cette catégorie après avoir été appelé chez les U16.

L'ASSE attend désormais la deuxième manche

Cette convocation vient récompenser le début de saison du jeune attaquant stéphanois. Sidibé Kaloga (portrait ici) évolue cette saison avec les U17 Nationaux de l'ASSE et a également été utilisé avec les U19 Nationaux. Le club stéphanois souligne sa présence dans les deux catégories depuis le début de l'exercice.

Le joueur de 16 ans poursuit donc son développement avec un double objectif : gagner du temps de jeu avec les équipes de jeunes de l'ASSE et continuer à s'installer progressivement dans les différentes sélections françaises.

La première sortie en Finlande n'a toutefois pas souri aux Bleuets. Ils auront rapidement l'occasion de réagir. La deuxième confrontation entre la Finlande et la France se déroulera ce vendredi 25 septembre à 10 heures, toujours au Training Center d'Eerikkilä.

Cette nouvelle rencontre pourrait offrir davantage de temps de jeu à Fousseny Sidibé Kaloga. Le jeune Vert tentera ainsi de profiter de cette opportunité pour poursuivre son apprentissage sous le maillot tricolore et aider les U17 français à terminer ce rassemblement sur une note plus positive.

La double confrontation face à la Finlande s'inscrit dans la préparation du premier tour des éliminatoires de l'Euro U17 2027. Les premières échéances officielles des Bleuets sont prévues en novembre, avec des rencontres face à l'Arménie, au Luxembourg puis à l'Italie.