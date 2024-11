Lucas Stassin (Belgique) a livré son ressenti après la rencontre contre la République Tchèque (défaite 2-0). Forcément déçu, il veut réagir pour le retour et donner le maximum pour n'avoir aucun regrets.

Une défaite embarrassante

Ce vendredi, les Espoirs belges disputaient le match aller de leur barrage pour une place à l’Euro 2025. Opposés à la République tchèque, les Diablotins rouges accueillaient leurs adversaires avec Lucas Stassin aligné en pointe de l’attaque. La rencontre a basculé à la 34e minute, lorsque le numéro 10 tchèque, Adam Karabec, a ouvert le score. Ce résultat restera inchangé jusqu’à la mi-temps.

Après un peu plus d’une heure de jeu, Lucas Stassin a été remplacé malgré un but hors-jeu juste avant sa sortie. Les Belges ont ensuite concédé un deuxième but à la 80e minute, signé Daniel Fila, qui venait d’entrer en jeu. Avec cette victoire 2-0, la République tchèque prend une sérieuse option avant de recevoir la Belgique mardi soir.

"La déception est grande. Nous avons eu des occasions de faire mieux, mais il faut l'accepter. Il faut faire plus, essayer de faire ces petites erreurs qui coûtent moins de buts et être plus efficace devant" a commenté l'attaquant de l'ASSE.

"Le résultat ne reflète pas le déroulement du match" (Stassin après Belgique - République Tchèque)

Plombé par deux grossières erreurs défensives mais aussi une inefficacité offensive qui ne leur a pas permis de concrétiser leurs situations, la Belgique est en mauvaise posture. Mardi soir, il faudra être efficace et n'avoir aucun regrets pour la bande à Stassin. La mission s'annonce toutefois compliquée et périlleuse !

Selon les mots recueillis parvoetbalkrant, "Nous avons eu plusieurs occasions, le gardien a fait des arrêts intelligents. Avec Roméo, on a eu des occasions tous les deux. Le résultat du match ne reflète vraiment pas le déroulement du match", a réagi Lucas Stassin.