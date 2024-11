Ce samedi, les joueuses de l'ASSE disputaient leur 8 ème journée de championnat. Au programme, un Derby face à l'OL qui s'est disputée sur la pelouse du stade Gérard Houllier face à la première équipe d'Arkema Première Ligue invaincue depuis le début de la saison.

C'est un match qui est toujours très attendu dans le monde du football. Le Derby entre l'ASSE et l'OL est toujours un match à part. Comme leurs homologues masculins, les stéphanoises se déplaçaient pour la première confrontation de la saison. Bien conscient de l'écart de niveau entre les deux équipes, Laurent Mortel s'est exprimé en amont de la rencontre sur le site de l'ASSE.

"La victoire contre Fleury nous a permis de travailler différemment, avec davantage de confiance. On avait besoin de retrouver des automatismes, des combinaisons car la tâche s’annonce "hard " (sic). On va jouer la meilleure équipe de France et la troisième ou quatrième d’Europe."

La composition de l'ASSE

Début raté

Attendues après leur début de saison positif, les filles de Laurent Mortel jouaient contre la meilleure équipe de ce championnat. L'occasion de quantifier les progrès. Malheureusement, la soirée a vite tourné au vinaigre. Les Vertes ont concédé l'ouverture du score à la 12e minute, avant de voir les lyonnaises doubler la mise seulement deux minutes plus tard. À la mi-temps, le score est de 3-0 et la différence entre les deux équipes est colossale.

Les Vertes de l'ASSE prennent l'eau de toutes parts

La seconde mi-temps va être terrible pour les stéphanoises. Elles encaissent 3 nouveaux buts jusqu'à l'heure de jeu. Les lyonnaises soucieuses de faire le travail jusqu'au bout ne vont pas relâcher leurs efforts. Ainsi, elles vont marquer cinq buts dans la dernière demi-heure. Les Vertes s'inclinent donc 11-0, soit un but toutes les 8 minutes... un match à oublier !