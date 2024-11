Il n’y a pas de match ce week-end pour l’ASSE. Cela n’empêche pas certains joueurs d’être sur le pont et de disputer des matchs importants. Lucas Stassin et les espoirs belges jouent les barrages de qualification à l’Euro 2025. Ils recevaient la République tchèque ce vendredi à 20h lors du match aller. Resumé de la rencontre.

Stassin en manque de buts à l’ASSE

Arrivé pour environ 10 millions d’euros cet été, Lucas Stassin peine à ouvrir son compteur en Vert. Si l’attaquant a déjà réalisé 3 passes décisives, le compteur buts reste pour l’heure bloqué à 0. Le jeune joueur de 19 ans découvre encore le haut niveau et est en train de se faire une place à l’ASSE. Après 2 mois de compétition, il a été titularisé à 5 reprises par Olivier Dall’Oglio. Lucas Stassin attend toujours de pouvoir marquer son premier but, essentiel pour prendre de la confiance.

L’attaquant belge a d’ores et déjà trouvé le chemin des filets avec sa sélection lors de la dernière trêve. L’ancien d’Anderlecht s’est offert un doublé essentiels pour les diablotins dans la course à la qualification. Le second match de la trêve d’octobre a été perdu et contraint donc les espoirs belges de passer par les barrages. La première manche a eu lieu ce vendredi.

Resumé de la rencontre

Ce vendredi, les espoirs belges disputaient leur barrage aller pour se qualifier à l’Euro 2025. Les diablotins rouges recevaient la République Tchèque. Lucas Stassin était titulaire en pointe de l’attaque. Une rencontre où les visiteurs prendront l’avantage à la 34ème minute. Le numéro 10 tchèque, Adam Karabec a ouvert la marque. Le score ne bougera pas avant la mi-temps.

Lucas Stassin sera remplacé peu après l’heure de jeu. Les Belges encaisseront un second but à la 80ème par l’intermédiaire de Daniel Fila, entré en jeu une minute plus tôt. La République Tchèque s’impose 2-0 et met la Belgique au pied du mur avant de les accueillir mardi soir.