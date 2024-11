L'ASSE jouait le derby ce week-end après deux ans sans rencontre entre les meilleurs ennemis. Défaits 1-0, les Verts ont pourtant vécu une semaine complètement folle de préparation. Les supporters ont une nouvelle fois été à la hauteur de leur réputation. Retour en vidéo sur la semaine des joueurs stéphanois.

Les joueurs de l'ASSE en extase devant l'entraînement pré-derby

Une semaine qui voit le retour à la course de Thomas Monconduit et Anthony Briançon. Le second se régale de l'ambiance des supporters à l'entraînement, veille de derby. Il avoue avoir confié à Thomas Monconduit : "Je pense que certaines équipes ne vivent même pas ça lors de leurs matchs". Assurément, le peuple vert a voulu diffuser et communiquer le maximum d'énergie pour cet événement importantissime.

Dall'Oglio remobilise ses troupes

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur stéphanois s'est montré positif et veut surfer sur le contenu de cette rencontre. Voici les mots qu'il a dits à ses joueurs :

"Je suis fier de vous. On n’a pas tout réussi, mais on a eu des occasions, elles étaient là… On les a bousculés, ces gars-là ! C’est positif pour l’avenir ! Il faut qu’on garde cet état d’esprit, car il y a des éléments très intéressants dans notre jeu. Évidemment, il y a des regrets, car il y avait vraiment quelque chose à faire, mais on est sur la bonne voie. Notre moment viendra aussi, j’en suis sûr.

Il aurait fallu un peu plus de folie, juste une petite touche en plus. On va continuer à travailler les uns pour les autres. Honnêtement, c’est dur pour tout le monde, il y a beaucoup de frustration, mais on avance quand même. On a 15 jours pour bosser, et on sait qu’on a un gros match à venir (ndlr : contre Montpellier). Les internationaux vont partir, mais nous, on va continuer à bosser dur. On se prépare et on continue d’aller de l’avant tous ensemble."