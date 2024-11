Alors que la saison de Ligue 1 se poursuit, l’ASSE prépare le prochain mercato d’hiver avec un objectif précis : renforcer l’équipe sans compromettre l’équilibre financier. Sous la direction de Kilmer Sports Ventures, les Verts sont déterminés à rester fidèles à leur projet initial en limitant les dépenses, notamment au niveau des salaires. Dans un contexte économique marqué par la baisse des droits TV, Ivan Gazidis et son équipe souhaitent optimiser les ressources et utiliser la data pour éviter de surpayer les joueurs. Le mercato d’hiver s’annonce donc stratégique et mesuré, avec des renforts ciblés dans les secteurs les plus critiques de l’effectif.

Une masse salariale maîtrisée pour ne pas compromettre l’avenir

Depuis son arrivée à la tête de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures, représenté par Ivan Gazidis, insiste sur la gestion prudente des finances. La réduction des droits TV pousse de nombreux clubs français à resserrer leur budget, et Saint-Étienne ne fait pas exception. Aucun investissement démesuré n’est à prévoir, et chaque décision de recrutement passera par le prisme de la data. Cette approche permet de cibler des profils au juste prix et de préserver la masse salariale du club, tout en renforçant une équipe qui lutte pour le maintien en Ligue 1. L’objectif est d’éviter les erreurs de gestion du passé et de construire un groupe compétitif et durable.

Pas de changement dans les buts de l'ASSE

Au poste de gardien de but, il n’y aura aucun mouvement en janvier. Gautier Larsonneur conserve la confiance du club, malgré la concurrence de Brice Maubleu. Le staff technique mise sur cette saine compétition entre les deux portiers pour maintenir un haut niveau de performance. Sauf imprévu, aucun recrutement n’est prévu avant l’été dans ce secteur. La question pourrait se poser à ce moment-là suivant les performance du breton de l'ASSE.

Un départ et un jeune renfort attendu en défense

La défense centrale pourrait en revanche connaître un remaniement avec le probable départ d’Anthony Briançon. L’ancien capitaine, qui n’entre plus dans les plans de l’ASSE, a été invité à se trouver un nouveau club l'été dernier. Son avenir devrait s'écrire en Ligue 2 ou à l’étranger. Ce départ libérerait une place dans l’effectif pour un jeune profil, capable de renforcer la défense stéphanoise tout en incarnant l’avenir. Une telle recrue permettrait non seulement de compenser le départ de Briançon, mais aussi de préparer les saisons à venir avec un joueur à fort potentiel de progression. D'autant plus qu'il est peu probable de voir Yunis Abdelhamid prolongé bien qu'il dispose d'une saison supplémentaire en option.

Un latéral droit dans le viseur de l'ASSE

Au poste de latéral droit, l’ASSE cherche à apporter de la stabilité. Bien qu’Yvann Maçon puisse couvrir les deux côtés de la défense, le club souhaite recruter un spécialiste du côté droit pour renforcer la profondeur de banc aux côtés de Dennis Appiah. Plusieurs pistes sont déjà à l’étude, dont certaines du côté de la MLS, où les Verts espèrent dénicher un joueur à la fois talentueux et abordable. Cette recherche pourrait s’avérer cruciale pour la solidité défensive et la relance du jeu stéphanois.

Un meneur de jeu en priorité pour l'ASSE

Le milieu de terrain devrait également connaître des changements. Thomas Monconduit et Lamine Fomba sont invités à trouver un nouveau club, et Florian Tardieu pourrait également partir en cas d'intérêt. Les dirigeants sont conscients de la nécessité de renforcer cet axe central, notamment avec l’apport d’un milieu défensif en cas de départs. Mais la priorité reste clairement au poste de meneur de jeu, un rôle laissé vacant après les échecs des pistes Abdelli, Nanasi et Cham. Depuis le départ de Dylan Chambost, le manque d’un numéro 10 se fait sentir, et l’ASSE est à la recherche d’un joueur technique pour dynamiser la création et l’organisation offensive. Trouver ce profil pourrait être l’une des clés du mercato pour permettre aux Verts de mieux contrôler le jeu et d’améliorer leur production offensive.

Un ailier pour compenser la blessure de Ben Old ?

La blessure au genou de Ben Old, qui le tient éloigné des terrains pour une longue période, pousse l'ASSE à envisager le recrutement d’un nouvel ailier. L’objectif est de pallier l’absence de vitesse et de percussion dans les couloirs offensifs. Ce renfort permettrait de diversifier les options sur les ailes et d’apporter un profil plus percutant pour déséquilibrer les défenses adverses. Le staff étudie actuellement plusieurs options afin de trouver le joueur idéal, capable d’apporter une réelle plus-value sur le flanc.

L’attaque : une vigilance sans urgence

Sur le front de l’attaque, l’ASSE ne fait pas de ce secteur une priorité en l'état. La direction fait confiance à Stassin et Sissoko, qui montrent des signes prometteurs et peuvent jouer un rôle clé dans la course au maintien. Cependant, en cas d’opportunité, l’arrivée d’un buteur supplémentaire n’est pas totalement exclue. Plusieurs joueurs sont surveillés, notamment à l'étranger. Ce renfort potentiel permettrait de préparer l’avenir tout en apportant une option de plus pour un secteur offensif parfois en manque de réussite.

Un mercato pour sécuriser l’avenir et préparer le maintien

Ce mercato d’hiver sera le second sous la direction de Kilmer Sports Ventures, et Ivan Gazidis compte bien en faire un levier pour peaufiner l’équipe et assurer un maintien serein. Avec des décisions calculées, un suivi des dépenses et une analyse poussée de chaque recrue, l’ASSE espère renforcer intelligemment son effectif sans compromettre sa stabilité financière. Le maintien en Ligue 1 reste l’objectif principal, mais chaque recrutement s’inscrit aussi dans une vision à long terme pour éviter les erreurs du passé. Les supporters stéphanois peuvent donc s’attendre à un mercato hivernal ciblé, prudent, mais ambitieux, avec pour ligne directrice la recherche de talents abordables et performants.