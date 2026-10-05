Julien Le Cardinal s’est livré sur la vie du groupe de l’ASSE dans une vidéo inside proposée par le club. Le capitaine stéphanois compare l’ambiance de la saison dernière à celle qui règne aujourd’hui. Et pour lui, le changement est particulièrement net.

Arrivé à Saint-Étienne la saison dernière, Julien Le Cardinal a découvert un groupe sous pression. Le défenseur décrit une ambiance « pesante », avec des attentes importantes et peut-être même « la peur de mal faire ». Un contexte bien différent de celui qu’il observe cette saison.

ASSE : un groupe beaucoup plus insouciant

Pour Julien Le Cardinal, le groupe de l’ASSE vit aujourd’hui avec davantage de légèreté. L’arrivée de nombreux nouveaux joueurs a notamment changé la dynamique interne. Le capitaine évoque une « forme d’insouciance » qui accompagne cette nouvelle équipe.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Le changement concerne également le staff. Le défenseur souligne l’apport du nouvel entraîneur, mais aussi celui de son entourage. Il cite notamment David Le Moël, Bryan Lazaro et Eliaquim Mangala. Selon lui, cette nouvelle équipe technique apporte une énergie différente au quotidien.

Cette atmosphère semble également se ressentir dans les relations entre les joueurs. Le Stéphanois insiste sur les nombreux moments de rigolade au sein du vestiaire. Une donnée qui peut sembler secondaire, mais qui compte énormément dans la vie d’un groupe.

« Quand t’as un bon groupe qui vit bien ensemble normalement le reste suit », estime ainsi Le Cardinal.

Julien Le Cardinal souligne la maturité des jeunes

Le capitaine de l’ASSE ne s’arrête pas à la bonne ambiance. Il met également en avant la mentalité des jeunes joueurs stéphanois. Malgré leur âge, il estime qu’ils affichent une vraie maturité.

Une caractéristique qui pourrait permettre au groupe de mieux vivre les différentes étapes d’une saison. Le Cardinal rappelle d’ailleurs que ses meilleures saisons ont souvent été accompagnées par des « groupes exceptionnels ».

Les recrues anglaises ont également rapidement trouvé leur place dans le vestiaire. Le capitaine les décrit avec le sourire comme de « bons déconneurs », tout en précisant qu’ils sont aussi « de bons travailleurs ». L’ambiance n’empêche donc pas l’exigence.

Le défenseur rappelle enfin que plusieurs éléments entreront en compte dans la réussite de cette équipe : la qualité individuelle des joueurs, les idées du coach et la capacité du groupe à travailler ensemble.

ASSE : le vrai test arrivera dans les moments difficiles

Si Julien Le Cardinal se montre positif lorsqu’il évoque le groupe de l’ASSE, il sait aussi que la véritable épreuve arrivera lorsque les résultats seront moins favorables.

Le capitaine espère évidemment que ces périodes seront les moins nombreuses possible. Mais il sait qu’une saison réserve forcément des passages plus compliqués. C’est à ce moment-là que la solidité du vestiaire sera réellement mise à l’épreuve.

Le Cardinal l’affirme donc clairement : il faudra savoir rebondir lorsque les difficultés arriveront. Pour l’instant, le capitaine apprécie surtout une ambiance qu’il juge différente de celle vécue à son arrivée.

Un changement qui ne garantit évidemment rien sur le terrain. Mais pour le défenseur stéphanois, la vie quotidienne et la cohésion de ce nouveau groupe constituent déjà un élément particulièrement positif.