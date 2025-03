L'AS Saint-Étienne a mis fin à sa collaboration avec Olivier Dall’Oglio durant la trêve hivernale, malgré un bilan globalement dans les clous pour le maintien. Un choix audacieux qui ouvre la voie à un nouveau cycle avec l’arrivée d’Eirik Horneland. Une décision osé mais mesurée par les dirigeants de l'ASSE.

Lundi 16 décembre, l’ASSE officialisait la fin de sa collaboration avec Olivier Dall’Oglio et son adjoint Grégory Pérès. Les deux techniciens ont ainsi quitté le club qu'ils avaient replacé dans l’élite, après une fin de saison 2023-2024 folle.

Un départ visiblement consenti, mais qui reflètait la volonté d’un changement de cap stratégique de la part des nouveaux dirigeants de Kilmer Sports Ventures.

Eirik Horneland à l’ASSE : un choix dicté par la data et l’ambition

Quatre jours plus tard, le 20 décembre, l’ASSE officialisait l’arrivée d’Eirik Horneland à la tête de l’équipe première. Âgé de 49 ans, l’entraîneur norvégien débarquait dans le Forez avec son adjoint Hassan El Fakiri. Peu connu en dehors de la Scandinavie, Horneland est réputé pour son style de jeu basé sur un pressing haut, une intensité constante et une volonté affirmée de produire du spectacle.

Selon le président Gazidis, « C’est un entraîneur de grand talent, reconnu et apprécié, qui va nous aider à construire une culture de la performance. » Repéré par les outils de scouting et d’analyse de données de Kilmer, Horneland incarne cette nouvelle ère de l’ASSE, tournée vers la DATA et une vision attractive du football.

Un pari maîtrisé sur le plan économique, un défi sportif majeur

Si son arrivée a pu interroger — Horneland n’ayant jamais entraîné hors de Norvège — le pari semble mesuré sur le plan financier. D’après L’Équipe, son salaire mensuel avoisinerait les 45 000 € brut. Une somme maîtrisée au regard des standards de la Ligue 1, mais qui pourrait grimper grâce à un système de primes lié aux performances sportives.

Et c’est bien là que tout se jouera : le maintien est l’objectif. En cas de succès, Horneland pourrait être l’un des symboles du renouveau vert. En cas d’échec, ce changement de cap rapide en pleine saison sera sévèrement jugé.

Le match est lancé. La pression aussi.

