L'ASSE a une nouvelle fois coulé loin de ses bases. Timothée Maymon et Antoine Chirat sont revenus sur la déroute des Verts ce dimanche soir dans le Sainté Night Club. Colère et frustration. Extraits.

Un manque d'intelligence à gommer

Timothée Maymon : "La notion de match à domicile et à l'extérieur, je ne peux pas l’entendre. Si nous avions une équipe composée uniquement de jeunes inexpérimentés, je comprendrais. Que Mouton, par exemple, soit moins à l’aise à l’extérieur qu’au chaudron de Geoffroy-Guichard, passe encore. Mais enfin, des joueurs comme Appiah, Batubinsika, Abdelhamid, ou Pétrot, ils ont déjà vu bien pire dans leur carrière. Alors cette excuse de "ne pas être des bonhommes à l’extérieur", comme l’a dit Larsonneur, ça me dépasse complètement.

Ce que je vois, par contre, c’est une équipe fragile. Une équipe où le moindre accroc, le moindre événement contraire, le plus petit grain de sable vient tout foutre en l’air. Cette micro-confiance que tu arrives péniblement à construire à domicile en grattant une victoire par-ci, par-là, elle s’écroule dès qu’un élément vient perturber la machine. Ça peut être un carton rouge, un penalty, ou simplement un but encaissé. On l’a déjà vu dans le passé. Prenons l’exemple de Nice : après le premier but, plus rien, plus personne, silence total, plus de lumière.

Et qu’est-ce qui manque à l'ASSE ? Du talent, c’est évident. Mais pour une équipe promue, on ne peut pas non plus exiger un effectif rempli de joueurs brillants. Ce qui manque surtout, c’est du caractère et, pire encore, de l’intelligence. Hier, le geste de Cafaro en est la preuve flagrante. Mais ce manque d’intelligence, il est généralisé : il touche toutes les lignes. Un match de football ne se gagne pas uniquement avec les pieds. Il faut aussi savoir réfléchir, gérer les temps forts et les temps faibles. Aujourd’hui, personne n’est capable de faire ça dans cette équipe.

Quand Tardieu est arrivé, il a apporté un peu de ce calme et de cette lucidité. Mais désormais, il n’a plus les jambes pour jouer ce rôle à plein temps. Ce n’est pas à lui de porter l’équipe seul. Hier, Bouchouari et Mouton formaient notre axe central. Bouchouari a montré quelques belles choses ces derniers temps, et Mouton est un jeune plein d’énergie. Mais soyons honnêtes : Bouchouari n’a qu’une dizaine de matchs sous le maillot des Verts, et Mouton est encore très jeune. En comparaison, regarde Montpellier : Savanier et Chotard, c’est une tout autre paire. Franchement, je pense que notre axe central est le plus inexpérimenté de toute la Ligue 1.Ces deux joueurs ont du potentiel, Bouchouari par son talent balle au pied, et Mouton par son énergie. Mais s’ils étaient déjà des joueurs accomplis de Ligue 1, ça se saurait.

Ça veut dire qu'il faut être capable d'aller chercher au mercato justement ce profil. On n'arrivera pas à faire venir des génies. On ne va pas acheter des mecs à 15 millions sous prétexte que c'est Tannenbaum le taulier maintenant. Par contre, il faut aller chercher des mecs moins chers, mais avec de l'expérience en Ligue 1 et du bulbe, parce qu'il nous manque du bulbe. L'ASSE manque des cerveaux. Je trouve que le seul qui semble être que je trouve assez malin, qui a de la jugeote, c'est Davitashvili. Pour le reste, qu'est-ce que c'est faible !"

L'ASSE en manque de caractère

Antoine Chirat (Onze Mondial) : "Et ce qui est criant pour moi, c'est le manque de caractère et le manque de leader. On ne sait pas vers qui se tourner dans ces moments-là. Les joueurs se regardent, ils cherchent du soutien et il n'y a personne qui est là pour prendre la direction de l'équipe, qui est là pour essayer de prendre tout le monde, de parler. On a l'impression que personne ne parle dans cette équipe. Et encore plus dans les moments difficiles. On se regarde, on a la tête dans les chaussettes, on baisse la tête. On traine le pied, on a Larsonneur qui essaie de pousser de la voix, mais sinon il n'y a personne dans le cœur du jeu qui est là pour recadrer tout le monde, pour parler et remobiliser. Sur des séquences comme hier, quand on prend ce carton rouge là, il doit y avoir quelqu'un qui est capable de rassembler tout le monde."