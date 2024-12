Le déplacement de l’AS Saint-Étienne au Roazhon Park, samedi 30 novembre 2024, restera comme une soirée à oublier sur tous les plans. Sur le terrain, les Stéphanois ont été balayés par un Stade Rennais en grande forme et se sont lourdement inclinés 5-0. Hors des terrains, des débordements impliquant certains supporters ont également été observés.

La rencontre face à Rennes marquait les débuts de Jorge Sampaoli sur le banc stéphanois en Ligue 1. Pourtant, rien n’a souri aux Stéphanois. Réduits à dix dès la 37ᵉ minute après une main de Mathieu Cafaro dans la surface, sanctionnée d’un carton rouge, les Verts ont été complètement dépassés.

L’ASSE n’avait plus encaissé cinq buts à Rennes depuis 1950, un chiffre qui illustre l’ampleur de la déroute. Le Stade Rennais, qui n'avais pas besoin de jouer à 11 contre 10 pour dépasser les Verts, n’a laissé aucune chance à ses adversaires, préparant idéalement son derby contre Nantes. De leur côté, les Stéphanois devront vite réagir avant la réception de l’Olympique de Marseille, dans un climat où chaque point devient crucial pour éviter une crise plus profonde.

Huit interpellations de supporters en marge de Rennes-ASSE

Si la situation sportive est préoccupante, les événements en tribune n’ont fait qu’ajouter à la déception du week-end. Des incidents ont été relevés en marge de la rencontre, impliquant des supporters stéphanois. Selon les forces de l’ordre, des ultras des Verts ont tenté de contourner les contrôles de sécurité pour introduire des engins pyrotechniques dans le stade comme le rapporte Ouest France.

Ces tentatives ont provoqué un mouvement de foule et une intervention policière. Six supporters ont été interceptés avec du matériel pyrotechnique et ont écopé de verbalisations. Par ailleurs, deux autres ultras ont été interpellés pour outrage et rébellion, avant d’être placés en garde à vue au commissariat de la Tour d’Auvergne.

Il faut dire, sans excuser ces débordements, que l'entrée dans le stade des supporters stéphanois n'aura pas été des plus limpides. Arrivés 1h avant la rencontre devant le stade, ils sont entrés dans le parcage après 15 à 30 minutes de jeu. La faute à des contrôles de billets qui ont trainé en longueur et à l'intervention des forces de l'ordre pour calmer l'un ou l'autre supporter.